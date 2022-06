Todo listo: Reino Unido celebra el Jubileo de Platino de ls Reina Isabel II

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- A partir del 2 de junio y hasta el día 5 del mismo mes, el Reino Unido se concentrará en las celebraciones por los 70 años en el trono de la Reina Isabel II, quien se convirtió en la monarca más longeva liderando el país, algo que hasta ahora, tenía la Reina Victoria quien estuvo al mando 63 años. Este hecho se conocerá como el Jubileo de Platino, el cual tuvo ya celebraciones privadas que incluyeron solo a la familia real pero que a partir de la fecha antes mencionada, será ya para todo el país.

Para celebrar a la Reina, se han contemplado desfiles militares, conciertos y hasta celebraciones que involucren a la Mancomunidad Británica de Naciones, por lo cual, tanto las calles y tiendas de todo Inglaterra y los países que confían al Reino Unido, se han adornado con fotografías, banderas y todo lo relacionado a la Reina quien además, aprovecharía la celebración para sumar las de su cumpleaños número 96.

Instagram @theroyalfamily

El primer acto que se realizará será el denominado 'Trooping the Colour', el cual consiste en un desfile de los regimientos británicos, evento a que se ha aclarado, la Reina podría no acudir debido a que ha presentado problemas con su movilidad, de ahí que se hable, se ha valido de una silla de ruedas para poder cumplir con los eventos que marca su agenda, mas basta hacer hincapié en que no se ha dejado ver usando este artículo.

Aunque la asistencia de la Reina no se ha confirmado por parte del Palacio de Buckingham, sí se informó que los miembros de ls Familia Real estarán presentes en este característico desfile, mismo que se ha convertido en una especie de tradición en cada cumpleaños de la Reina pero que ahora sumará algunos detalles para el Jubileo, el cual ya no cuenta con la presencia del Príncipe Felipe de Edimburgo, quien murió en 2021.

Instagram @theroyalfamily

Además de los desfiles, se han contemplado misas en honor a la monarca, siendo la primera la del viernes 3 de junio en la Catedral de San Pablo, evento al que la monarca sí podría asistir pues se ha caracterizado por ser una mujer devota, ejemplo de ello fue la misa en honor a su esposo, eventos que dicho sea de paso, se vieron mermados por la crisis sanitaria por Covid-19, enfermedad que la Reina Isabel II superó a principios de este 2022.

Por su parte, el Ministerio de Cultura de Inglaterra, anunció que habrá también conciertos en honor a la Reina, mismos en los que se contempla la participación de artistas como Diana Ross, Ed Sheeran, Alicia Keys y hasta Queen, legendaria agrupación de rock que tomó su nombre por influencia de la actual monarca, siendo este uno de los espectáculos más esperados por los británicos que ya comienzan a mostrar felicitaciones a Su Majestad por tantos años al frente de la nación.

