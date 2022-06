¿Problemas en la corona? El Príncipe William sale a vender revistas por todo Londres

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El pasado 5 de junio fueron clausurados, de manera oficial, los festejos por el Jubileo de Platino, evento que conmemoró los 70 años en el trono de la Reina Isabel ll y por lo que tanto las autoridades británicas como la Corona británica 'echaron la casa por la ventana', pues se contemplaron desfiles militares, carnavales, misas y hasta un mega concierto, actos a los que acudieron todos los miembros activos de la familia real, entre ellos el Príncipe William.

El hijo mayor del Príncipe Carlos y Lady Diana, es el heredero al trono con base a la línea de sucesión, pues será quien dirija a la nación y a los miembros de la mancomunidad cuando su padre, fallezca, por lo que el verlo convivir como una persona ordinaria en las calles de Londres, sorprendió a los medios y a los transeúntes quienes argumentaron, siempre habían pensado que conocer a uno de los miembros reales, era algo muy difícil.

Las expresiones anteriores se dieron porque el duque de Cambridge fue visto en las calles de la capital vendiendo ejemplares de la revista The Big Issue, publicación cuyo objetivo es recaudar fondos que son destinados a apoyar a las personas que carecen de un hogar o simplemente atraviesan por dificultades económicas, por lo cual, el Príncipe no dudó en ir medio de incógnito y ofrecer la adquisición del más reciente número de esta publicación.

Transeúntes compartieron el momento en que conocieron al Príncipe. Foto: Instagram @cabbie_london

"Al principio, ni siquiera nos dimos cuenta de que era el Príncipe William quien estaba parado allí. Lo pasamos de largo. No lo reconocimos en absoluto", dieron los transeúntes que se toparon con el hijo de 'Lady Di'.

El Príncipe William salió a las calles de Londres vistiendo una camisa y jeans en color azul, la cual acompañó con un chaleco y gorra en color rojo, ambos luciendo el logotipo de la revista que buscó vender al tiempo que sorprendía a quienes, luego de mucho analizarlo, se percataron que se trataba del heredero al trono quien convivía con ellos como cualquier otra persona ordinaria pero con mucha seguridad a pocos metros a la redonda.

"Nos detuvimos para conversar un poco con él, y fue muy amable. Mi amor por la familia real creció un 200 por ciento después de conocer a William", dijeron a los medios los afortunados en ver al Príncipe.

Transeúntes compartieron el momento en que conocieron al Príncipe. Foto: The New York Post

Cabe destacar que en el caso de la Princesa Diana, solía estar muy cerca a las organizaciones altruistas o la Cruz Roja, por lo que tomando en cuenta el protocolo real, verla rodearse de personas pobres o enfermas, no iba mucho con el estatus que la corona manejaba; no obstante, esto fue lo que pronto la hizo incluso más popular que su esposo, el Príncipe Carlos, hijo mayor de la Reina Isabel II quien también había sido participe de algunos eventos benéficos pero no como lo había Diana, acciones que al parecer, su hijo ha comenzado a secundar.

