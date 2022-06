Covid-19 podría tener brotes en Europa; subvariantes de omicron las responsables

Comparta este artículo

Paris, Francia.- Luego de relajar las medidas sanitarias ante la baja considerable de contagios y defunciones por Covid-19, diversos países en Europa adoptaron una nueva normalidad en donde la ciudadania no se vio obligada a usar cubrebocas o incluso, vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, situación que parece estar afectando pues se reveló un repunte en los casos confirmados lo que, a aparentemente, tienen relación con las subvariantes de la cepa omicron.

Una vez que se descubrió esta variante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que a diferencia de Delta, la cual se ubicaba como la cepa dominante, tenía una capacidad de transmisión más rápida aunque los síntomas eran más parecidos a una gripe; sin embargo, esto no fue motivo para dejar de considerarse pandemia o incluso, exhortar a la población a no relajarlas medidas sanitarias, acciones que la ciudadanía del 'Viejo Continente' ya estaba cansada de acatar y optó por omitir.

Aumentan casos relacionados a omicron en Europa. Foto: Excélsior

Tras ello, investigadores de países como Botswana y Sudáfrica reportaron la presencia de subvariantes de omicron, cepa que al igual que las otras identificadas, tiene la capacidad de mutar en al menos 30 subvariantes siendo las denominadas BA.4 y BA.5 las que hoy podrían significar un severo problema para Europa donde los repuntes son ya un hecho que avista una nueva ola de contagios entre la población.

De acuerdo con datos oficiales, la subvariante BA.5 se encuentra en la mayoría de los pacientes diagnosticados en Portugal, mientras que ambas subvariantes afectan a la ciudadanía en Francia, donde se emitió una alerta que pronto podría incluir el regreso de las medidas sanitarias ya conocidas, como son el uso de cubrebocas aún en lugares abiertos, la sana distancia y el cierre de lugares aglomerados como recintos nocturnos, deportivos o culturales.

La OMS no ha mencionado que las subvariantes sean más peligrosas. Foto: Twitter @el_pais

"BA.4 y BA.5 pueden propagarse más rápido que BA.2 por una ventaja doble: su factor de contagio y el descenso de protección inmunitaria. Por lo tanto, BA.4 y BA.5 desencadenan una ola más rápido de lo que hizo BA.2", explicaron expertos en Francia.

Si bien esta subvariantes no se han tornado como más peligrosas, la OMS no se ha pronunciado sobre esta nueva ola de contagios que aqueja a Europa; sin embargo, en los reportes semanales que el órgano internacional difunde, se ha hecho énfasis en que es importante no omitir las medidas de higiene pues las consecuencias podrían ser similares a las que ya se viene en China o ahora, el 'Viejo Continente'.

