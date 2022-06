Jair Bolsonaro aclara si le pidió ayuda a Joe Biden para ser reelegido presidente de Brasil

Comparta este artículo

Brasilia, Brasil.- Este lunes 13 de junio, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aclaró ante la prensa internacional si para las próximas elecciones, las cuales sucederán en octubre de este año, solicitó apoyo del Gobierno de Estados Unidos, en específico de Joe Biden, para reelegirse y extender su mandato, pues cabe destacar, entre los aspirantes al Gobierno de Brasil también se ha apuntado el antiguo mandatario, Lula Da Silva.

Mediante una entrevista radiofónica, se le cuestionó abiertamente al actual presidente sobre si era cierto que en la pasada Cumbre de las Américas, la cual se llevó a cabo en Los Ángeles, California, había tenido la oportunidad de platicar de este tema con su homólogo, el republicano Biden y, dado que ambos sí estuvieron compartiendo ideas en beneficio de ambas naciones, Bolsonaro negó rotundamente haber pedido ayuda para los comicios.

"No hay tal cosa", dijo el mandatario brasileño de manera tajante.

Cabe destacar que esta teoría se dio porque de acuerdo a lo expuesto por Bloomberg News, Bolsonaro, quien es de ideología ultraderechista, había pedido injerencia a Estados Unidos para mantener el poder y con ello, evitar que Brasil regresara a un Gobierno de izquierda, como ha sucedido en otras naciones de América Latina, siendo este el caso de Honduras y Chile, quienes recientemente estrenaron Gobiernos de esta tendencia.

Twitetr @KimanySantos

Fue durante su visita a México que Lula Da Silva, quien ya arrancó su campaña por todo el país, manifestó su interés en volver a gobernar su nación, algo por lo que el Gobierno de México dijo dar su apoyo siempre y cuando no se interfiriera con la democracia interna, lo cual llevó a Bolsonaro, quien ha perdido confianza de la ciudadanía a presuntamente acercarse a Biden para mantener tanto sus intereses personales como de manera bilateral.

Al momento, Joe Biden o la Casa Blanca, no se han pronunciado por este hecho pero se ha estimado que no muestren alguna postura, en especial cuando en la citada fuente se dejaron de lado a los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo cual le valió ciertas críticas al Gobierno anfitrión a quien se dijo, no está considerando a todos los países del continente y, por ende, afectaría las relaciones con las naciones que lamentaron la exclusión.

Fuente: Tribuna