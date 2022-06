De no creer: Mujer pierde la custodia de su hija; hombre que abusó de ella recibirá pensión alimenticia

Comparta este artículo

Luisiana, Estados Unidos.- Los medios de comunicación estadounidenses han accedido a dar voz a una mujer identificada como Crysta Abelseth quien reside en Luisiana y la cual asegura haber sido víctima de una injusticia por parte de las autoridades del país gobernado por Joe Biden, ya que aseguró, el sujeto que abusó de ella en 2005 será quien tenga la custodia de la hija que engendró al momento de cometer el delito.

De acuerdo con lo expuesto por la mujer, en 2005 cuando ella tenía apenas 16 años de edad, fue abusada por un hombre el doble de mayor que ella a quien conoció en un bar y quien entonces, se ofreció a llevarla a su casa; sin embargo, el sitio al que llevó a la mujer fue a la casa del sujeto donde abusó de ella y tras ello, resultó embarazada de una hija a quien hoy perdió y por lo que el juez encargado de la situación, la obligó además a pagar la manutención de la menor de edad quien quedará a cargo del cuidado de su padre.

Según el relato de la mujer, cuando la menor tenía cinco años de edad, su agresor supo de la existencia de la niña, por lo que le advirtió, pelearía por tenerla bajo su cuidado ya que se presentarían pruebas de ADN que demostrarían él era el padre biológico de la niña en cuestión, algo por el que obtuvo el 50% de la custodia sin importar que se argumentara que el embarazo fue producto de una violación y no de una relación consensuada.

Crysta Abelseth denunció que su agresor le quitó a su hija y además pagará pensión alimenticia. Foto: The New York Post

Acusado por violación

Aunque el delito se cometió en 2005, Crysta Abelseth declaró que presentó una denuncia oficial en 2015 pues por temor no había querido acusar a John Barnes, como se identificó al sujeto en cuestión, delito que según las autoridades de Luisina, sigue abierto pero al momento, no se han presentado cargos, de ahí que se haya otorgado la custodia total al agresor de la demandante quien afirma, no le asignaron detectives o alguna autoridad para investigar el delito.

Según asegura la víctima, el agresor cuenta con una empresa ubicada en Ponchatoula, la cual trabaja en coordinación con la policía local, situación que ha obstaculizado su caso y por lo cual es obligada no solo a perder a su hija, sino también a pagar por su manutención al tener que cubrir una pensión alimenticia, lo que finalmente la llevó a denunciar además de lo expuesto anteriormente, amenazas por parte del padre de su hija.

Retrato de John Barnes en la actualidad. Foto: The New York Post

"Me ha amenazado varias veces, diciendo que tiene contactos en la justicia, que más vale que tenga cuidado y que puede llevársela cuando quiera. No le creí hasta que ocurrió", dijo la mujer.

Fuente: Tribuna, The New York Post