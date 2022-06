Milagrosa labor: Rescatistas sacan de un pozo a un menor sordomudo; estuvo atrapado 4 días

Comparta este artículo

Nueva Delhi, India.- Este miércoles 15 de junio, las autoridades en India revelaron que el menor de 10 años de edad que había caído a un pozo de 24 metros de profundidad, había conseguido ser rescatado luego de haber permanecido en el sitio por cuatro días, rescate que además fue complicado debido a que el menor es sordomudo, situación que ponía en riesgo su integridad al momento de buscar llegar hasta donde fue localizado.

Primeros reportes aseguraron que el infante a quien se identificó como Rahul Sahu, estaba jugando en la parte trasera de su casa ubicada en Chhattisgarh, cuando no se percató de la presencia del pozo pues este es muy estrecho y, al no poder pedir ayuda, pasaron varias horas hasta que la familia notara su ausencia, lo que llevó a buscar en el pozo donde notaron su presencia y tras ello, llamaron a los cuerpos de emergencia quienes de inmediato se dieron a la labor para sacarlo del lugar.

Luego de cuatro días de intensas labores, la noche del martes se conformó que el menor ya estaba en la superficie y, a pesar de las circunstancias, su vida no corría peligro; no obstante, fue llevado a un hospital en el centro de India, región donde se localiza su comunidad, para corroborar que no hubiera mayores afectaciones por las cuales se debían dar malas noticias a los padres del pequeño Rahul.

"Fue rescatado, sano y salvo, gracias a las oraciones de todos y a los incansables esfuerzos del equipo de rescate", escribió en Twitter el ministro jefe de Chhattisgarh, Bhupesh Baghel.

Medios locales apuntaron que debido al mal tiempo, así como a la presencia de serpientes o alacranes en la zona, las labores de rescate demoraron tanto, pues de haber estado en otras circunstancias, señalan que el rescate habría durado máximo dos días, reporte que se ofreció a modo de explicar a la ciudadanía el porqué el menor de edad presentó una fuerte debilidad debido a que, tanto la posición en la que se encontraba como el difícil acceso a agua y alimento, lo llevaron a estar internado.

El último accidente similar sucedió en 2019 cuando un menor de dos años también cayó a un pozo, lugar donde éste perdió la vida y por lo que se urgió a las autoridades a prestar más atención en los pozos secos, los cuales no siempre son cerrados adecuadamente y por ello, los menores de edad terminan por caer, algo que a inicios del presente año sucedió en Pakistán donde perdieron la vida tres menores en diferentes escenarios pero en las mismas circunstancias.

