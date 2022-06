¿A la ruina? Elon Musk recibe demanda millonaria por promocionar esta criptomoneda

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El mercado de las criptomonedas sigue ganando popularidad internacional aunque al momento, muchos usuarios no conocen de qué va esta moneda intangible pero que poco a poco es más aceptada en diversas transacciones; no obstante, esto no exime a los usuarios de caer en una estafa y por ello el empresario sudafricano Elon Musk fue demandado por presuntamente haberse prestado a la promoción de esta criptodivisa en especial.

Con base a lo expuesto por un inversor de dogecoin, Elon Musk fue el responsable de hacer que la criptomoneda que inicialmente se lanzó como una parodia de las que ya había en el mercado, incrementara su valor haciéndolo perder recursos pues insistió, se trató de una estafa piramidal donde se usó esta divisa como gancho, algo por lo que pide un total de 258 mil millones de dólares a modo de reparar el daño que el empresario, de forma indirecta, le ocasionó.

El demandante, identificado como Keith Johnson, señaló que el hecho de haberse prestado Musk, en su papel del hombre más rico del mundo, a inflar el precio del dogecoin, fue lo que atrajo a inversores como él a perder recursos, lo cual sigue teniendo al dueño de Tesla o Space X en el ojo del huracán pues el pasado jueves 16 de junio se reunió con los empleados de Twitter, empresa que está por comprar, a quienes adelantó deberán trabajar correctamente o de lo contrario, serían despedidos.

La criptomoneda dogecoin se creó como parodia pero pronto subió su valor. Foto: Twitter @ejutv

Del mismo modo, se calificó no solo al empresario, sino también a las empresas que posee de crimen organizado ilegal para con ello, promocionar al dogecoin, incrementar su valor y tras conseguirlo, atacarlo afectando so valor, por lo que de esta manera estaría justificando el porqué asegura que la inversión con esta moneda se debe a una estafa piramidal a la que diversos inversores apostaron para después perder sus recursos.

"Los acusados eran conscientes desde 2019 de que dogecoin no tenía valor y, sin embargo, promocionaron dogecoin para beneficiarse. Musk utilizó su pedestal como el hombre más rico del mundo para operar y manipular el esquemapiramidal de Dogecoin para obtener ganancias, exposición y diversión", describe la demanda.

Cabe destacar que Elon Musk, antes de manifestar sus intenciones de comprar Twitter, en dicha plataforma social hizo varios señalamientos en torno a las criptomonedas, incluida el Bitcoin, lo cual afectó o benefició su valor haciendo más volátil el mercado; incluso dijo que aquellos interesados en comprar un Tesla podrían hacerlo a través de esta criptomoneda, por lo que ni él o su equipo legal se han pronunciado en relación a la demanda millonaria que se acaba de interponer en su contra.

Elon Musk recibe demanda en el marco en que despidió a empleados de Tesla. Foto: Aristegui Noticias

