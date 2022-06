Surgen escabrosos detalles del tiroteo de Uvalde; un policía habría podido detener a Ramos

Comparta este artículo

Uvalde, Texas.- El pasado 24 de mayo, Uvalde, Texas vivió uno de sus días más oscuros, después de que se registrara el tiroteo escolar más sangriento en la historia del estado, en el que 19 niños y dos maestras de la primaria Robb, perdieron la vida, después de que un joven, de 18 años, identificado como Salvador Ramos, cometió el ataque armado. Después de estos lamentables hechos comenzaron a surgir distintas anomalías por parte de la policía de la comunidad.

Este sábado, 18 de junio, surgió información revelada por The New York Times, brindada por el subjefe Ricardo Ríos, de la oficina del alguacil del condado de Zavalla, quien reveló que un policía habría tenido la oportunidad de detener a Ramos antes de que ingresara a a la primaria. De acuerdo con sus datos, un oficial de distrito pasó a un lado del tirador, cuando éste se encontraba en el estacionamiento, pero no se percató de su presencia, por lo que el sujeto pudo deslizarse por la infame puerta abierta y dio inicio a su ataque.

Surgen nuevos detalles del tiroteo de Uvalde, Texas

Lamentablemente, la oportunidad de este oficial pasó en pocos segundos y el resultado es conocido por todos. Actualmente, esta información la tiene la Cámara de Representantes de Texas, quienes son los encargados de investigar los fatídicos hechos que ocurrieron durante la hora que duro el tiroteo en contra de los pequeños de esta institución educativa. Hasta el momento, la acción de las autoridades de Uvalde ha sido blanco de diversas críticas.

Por ahora, se manejan distintas teorías, una de ellas es que los oficiales habrían tardado hasta 60 minutos en tomar acción porque los hechos se registraron durante el cambio de turno, por lo que no habría personal suficiente para tomar la llamada de auxilio de los menores; sin embargo, esta información tampoco puede ser corroborada, ya que la administración de la propia ciudad tiene retenidos dichos registros.

Fuentes: Tribuna