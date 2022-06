Demasiada emoción por un día: La Reina Isabel II no estará en la misa de acción de gracias

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Durante las primeras horas de este jueves 2 de junio, arrancaron de manera oficial las festividades por el Jubileo de Platino que celebra los 70 años en el trono de la Reina Isabel, motivo por el cual el festejo de cuatro días de duración indicó con un desfile militar, el cual se ha vuelto tradición para el cumpleaños de Su Majestad pero, dado que tampoco se pudo conmemorar su natalicio 96, este evento se agendó para este importante acontecimiento.

Desde el balcón del Palacio de Buckingham, la monarca y los miembros activos de la Familia Real no solo disfrutaron de este tradicional evento, sino que además saludaron a los cientos de ciudadanos que se concentraron en las inmediaciones de la Casa Real, lugar al que incluso acudieron el Príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle quienes fueron captados durante su discreta aparición. No obstante, el Príncipe Andrés también fue uno de los grandes ausentes pues este dio positivo a Covid-19, enfermedad por la que no acudirá a la misa de ación de gracias que tendrá lugar en la catedral de San Pablo este viernes 3 de junio.

Instagram @theroyalfamily

En ese sentido, mediante un comnmado de prensa, el Palacio de Buckingham informó que la Reina Isabel II tampoco acudirá al evento religioso pues, luego de iniciar las festividades, presentó "ciertas molestias" que la llevarán a mantenerse en reposo para así poder continuar con los eventos que el Jubileo de Platino tiene organizado.

“La reina disfrutó mucho el desfile de cumpleaños y el vuelo de hoy, pero experimentó algunas molestias. (…) La reina espera participar en el evento de iluminación de faros de esta noche en el castillo de Windsor y quisiera agradecer a todos los que hicieron de hoy una ocasión tan memorable”, dicta la misiva.

La salud de la Reina Isabel II aha sido motivo de alarma, pues tras la muerte del Príncipe Felipe, duque de Edimburgo, se mantuvo en aislamiento, lo que ya llevaba a cabo debido a la pandemia por Covid-19. No obstante, meses después se dijo que la monarca de 96 años de edad había tenido que pasar una noche en un hospital de Londres para después confirmar, semanas más tarde, haber dado positivo a Covid-19, enfermedad que superó en abril del presente año.

Foto: Twitter @infobaeperu

Recientemente, los problemas de movilidad que presenta la monarca llevaron a esparcir rumores sobre su uso de una silla de ruedas, la cual le permite cumplir con los compromisos que tiene. Sin embargo, hasta el momento solo se ha dejado ver con el apoyo de un bastón, el cual hoy lució mientras disfrutó del primer día de este evento que llegará a su fin el día 5 de junio y donde se han contemplad conciertos a cargo de Ed Sheeran, Beyonce, Queen y más recientemente Sam Ryder, cantante que luego de cobrar fama en TikTok fue el representante de Reino Unido en el festival de ls Canción de Eurovisión, donde culminó en segundo lugar.

Fuente: Tribuna