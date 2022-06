De no creer: Cineasta chino es detenido tras difundir material racista de menores en África

Malawi, Africa.- La noche del lunes 20 de junio, autoridades de Malawi, país occidental de África, confirmaron la detención del cineasta de origen chino Lu Ke quien había sido buscado por años luego de descubrirse que el antes mencionado había grabado material audiovisual con menores de edad en donde éste hacía comentarios de índole racista, situación que además de causar indignación, supone un delito.

Cabe destacar que la identidad del cineasta no se conocía una vez que se supo de la existencia de este material, sino que fue gracias a una investigación hecha por el programa African Eye que las autoridades conocieron al autor de estos videos en donde se aprecian frases hechas en mandarín que atacaban no solo a los menores de edad, sino a la población en general, todo en el marco en que el cineasta radicó por varios meses en Malawi.

Foto: BBC African Eye

Según reveló en la investigación hecha en contra del autor material de los videos, había pedido autorización para grabar en dicho país con la finalidad de difundir la cultura china; sin embargo, al traducir las frases que se usaban en estos videos, se percataron que todo había sido con la intención de denostar a su gente y atacar la forma de vida de los africanos, todo al tiempo que se mostraban los rostros de los menores de edad a quienes también se atacó en cada uno de los videoclips.

Foto: BBC African Eye

En los videos, se usaron a resientes de Malawi a los que se les obligó a bailar con el argumento de servir a la difusión de la cultura china; no obstante, se les hacía insultos como el mencionado anteriormente, hechos que fueron descubiertos por los reporteros Runako Celina y Henry Mhango pertenecientes a la cadena BBC, la cual ayudó a las autoridades a detener al cineasta quien hizo las grabaciones en 2020.

Foto: BBC African Eye

Los reporteros quienes tuvieron acceso al material, argumentaron que, una vez que tuvieren sus manos las coordenadas del lugar donde habían sido grabados los residentes, notaron que la región era "ideal" para hacer negocios de manera discreta pues se trata de una zona rural donde el cineasta tuvo oportunidad de escapar sin que nadie se percatara de sus actos luego de haber hecho cientos de videos de este tipo.

Algunos de los residentes narraron que Lu Ke llevaba años viviendo en el sitio y presuntamente les enseñaba a hablar mandarín; no obstante las frases que ellos gritaban en un ambiente de celebración eran en realidad insultos que han sido severamente criticados por la sociedad debió a que además el cineasta se burlaba de la pobreza en que la gente vivía, algo que se hizo viral en China donde más personas celebraron el contenido del sujeto que ya fue detenido.

"No, espera, ese video no es mío. Lo hizo mi amigo (...) te sugiero que no tengas ese video en tu teléfono. No dejes que la gente negra vea eso", dijo el cineasta a los reporteros que, infiltrados, lo encararon para conseguir su detención.