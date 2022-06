No se va: Papa Francisco asegura a obispos que pese a su salud, se mantiene al frente del Vaticano

Comparta este artículo

Roma, Italia.- Los rumores respecto a la renuncia del Papa Francisco han cobrado fuerza en días recientes debido a que, por problemas en su salud, ha tenido que cancelar eventos, entre ellos una gira a África y por lo que se había señalado, lo mismo podría ocurrir sobre su próxima visita a Canada; sin embargo, fue el mismo Pontífice el que ha disipado los rumores asegurando que se mantendrá la frente de la Iglesia Católica pese a los problemas de movilidad que enfrenta.

Fue a través de una reunión con obispos de origen brasileño que el Papa de 85 años de edad manifestó que no renunciaría a su cargo como ocurrió en 2013 con el Papa Benedicto XVI, el cual fue el primer Papa en abandonar el cargo luego de más de 450 años de no afrontar una situación simular, por lo que el mundo estaba pendiente respecto a si el Papa de origen argentino seguiría los pasos de Joseph Ratzinger o no.

"Quiero vivir mi misión hasta que Dios me lo permita", manifestó el Pontífice.

Desde hace algunas semanas, el Papa Francisco ha tenido que valerse de una silla de ruedas para poder llevar a cabo asuntos laborales, evento que aseguró, era necesario para no dejar a los fieles abandonados cada que acudían a verlo a la Plaza de San Pedro; no obstante, el Vaticano únicamente refirió se trataba de problemas en la rodilla derecha, mismos que se han tratado con ayuda de inyecciones directas y no se una cirugía que mermara el dolor.

No obstante, a pesar de contar con esa vía, el Papa siguió cancelando eventos los cuales aseguró, esperaba poder programas en un futuro y que a la vez, hicieron que se reforzaran los rumores de una renuncia próxima, en especial cuando se supo que Francisco haba estado nombrando cardenales, acto que se dijo, preparaba el escenario para mostrar su renuncia y tener así más opciones para elegir a su sucesor.

