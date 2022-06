Alerta en Francia: Confirman importante repunte de contagios por Covid-19 entre la ciudadanía

Comparta este artículo

París, Francia.- Aunque la Organización Mundial de la Salud advirtió al mundo sobre no relajar las medidas sanitarias ante una disminución considerable de contagios y defunciones por Covid-19, algunos países han comenzado a alertar sobre una nueva ola, la cual se ha presentado en especial en los sitios donde hay mayores aglomeraciones así como el quitar el uso de cubrebocas como medida preventiva, efectos que en Francia han comenzado a notarse y por lo cual las autoridades sanitarias de dicha nación manifestaron estar de nuevo en alerta.

De acuerdo con lo expuesto por el jefe de vacunación del país gobernado por Emmanuel Macron, Alain Fischer los nuevos contagios en el país europeo llegaron a 95 mil confirmaciones hasta el pasado martes 21 de junio, por lo que al registrarse un número tan superior en los contagios, se ha pedido reconsiderar si las medidas sanitarias regresan a ser consideradas obligatorias o por el contrario, se pone en marca una nueva estrategia que evite que la cifra siga en ascenso.

Foto: Twitter @3dgiordano

Si bien el funcionario dejó claro que no depende de él regresar las medidas sanitarias ya conocidas, sí se inclinó por el uso obligatorio de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados, ya que de esta manera dijo, se minimizan las posibilidades de adquirir el virus SARS-CoV-2, en especial si se trata de la variante omicron y alguna de sus dos subvariantes que se han calificado como las causantes de esta nueva oleada de contagios.

Cabe destacar que en el caso de China, el Gobierno informó que esta nueva oleada de contagios se podía controlar solo con la implementación de la denominada 'política cero', la cual fue severamente criticada por Gobiernos internacionales que poco a poco comenzaron a informar la eliminación de las medidas sanitarias. Tras ello, Portugal informó que las subvariantes de omicron denominadas BA.4 y BA.5 eran las causantes de un aumento considerable de casos, efecto que se ha presentado en Francia.

Foto: Twitter @rcavada

Al respecto, la OMS informó que las subvariantes de omicron antes mencionadas no representaban un mayor peligro; no obstante, se mantenía el estudio de las mismas mientras se pidió a la ciudadanía en general no bajar la guardia, algo por lo que no solo se dio ‘luz verde’ a la aplicación de la vacuna contra Covid-19 a menores de seis meses, sino que más grupos poblacionales recibieron hasta cuatro vacunas contra la enfermedad.

Fuente: Tribuna