Arrestan a una mujer por abusar de un menor bajo su cuidado; la víctima falleció por las heridas

Comparta este artículo

Detroit, Estados Unidos.- Recientemente, una mujer, identificada como Kimora Launmel Hodges, de 21 años, fue arrestada bajo el cargo de abuso infantil en primer grado, por haber golpeado a un menor, de 1 año, contra el piso de su domicilio. La imputada era la niñera de la víctima y se dedicaba a cuidarlo mientras la madre de éste iba a trabajar. La progenitora describió que el fatídico día el infante no dejaba de convulsionarse.

Los hechos ocurrieron entre el 12 de junio, alrededor de las 15:30 horas, hasta el 13 del mismo mes, a media noche, en el interior de un domicilio ubicado en la calle 30 mil de Little Mack Avenue, en Roseville, cuando Kimora fue llamada para que cuidará de la víctima, identificada como Kyri. Según testimonios de la madre del menor, la acusada ya se había encargado de cuidar al pequeño anteriormente, ya que eran vecinas, por lo que no sospechó que algo podría salir mal.

Taylor Starks, madre del pequeño, se fue a trabajar, pero en algún punto de la jornada, Kimora la llamó para decirle que el niño no se encontraba bien, así que la adolescente, de 18 años, volvió rápidamente a su domicilio para ver qué le pasaba a su hijo. Según declaró la agraviada, su niño se encontraba en el suelo teniendo muchas convulsiones, por lo que rápidamente llamó a una ambulancia para que auxiliaran a su hijo.

Autoridades detienen a una mujer por abusar de un menor

Créditos: Pixabay/Imagen ilustrativa

Kyri fue trasladado trasladado a un hospital de la zona, donde los médicos declararon que el menor tenía un traumatismo craneal grave y, lamentablemente, perdió la vida apenas horas después. Starks reveló que su bebé había estado sangrando por los oídos y tuvieron que enviarlo a cirugía cerebral, pero esto fue en vano: "Solo tengo 18 años, no tengo mamá o papá, solo somos mi bebé y yo. Estoy herida. Me duele tanto que me haya hecho esto", declaró la joven.

De acuerdo con información proporcionada por el jefe de policía de Roseville, Ryan Monroe la imputada ya fue interrogada y admitió haber abusado físicamente del menor, aunque no reveló por cuánto tiempo lo habría hecho. Describen que se ha mostrado muy cooperativa y arrepentida por los hechos. Actualmente se encuentra detenida con derecho a fianza de 250 mil dólares y, aunque inicialmente solamente tenía el cargo de abuso contra menores, durante esta semana se le anexará el delito de homicidio.

Fuentes: Tribuna