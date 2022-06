Insólito: A un año de la muerte del creador del antivirus McAfee, sus restos siguen en la morgue

Comparta este artículo

Madrid, España.- El pasado 23 de junio del 2021 el mundo entero se estremeció con la muerte de John McAfee, empresario quien en 1987 lanzara al mercado la venta de un antivirus con su apellido, mismo que se hiciera el más popular del mundo; sin embargo, el antes mencionado estaba preso en una cárcel en España debido a que fue acusado de evasión fiscal, delito por el que se había aprobado su extradición a Estados Unidos.

No obstante, luego de informarse que las autoridades tanto de España como de Estados Unidos planeaban el traslado del empresario, éste fue hallado sin vida al interior de su celda, evento que fue calificado por su familia como homicidio y por lo que se pidió investigar la causa de su muerte hasta llegar a las últimas consecuencias; no obstante, sus restos no han podido abandonar la morgue luego de cumplirse el primer año de su fallecimiento.

Twitter @vicstorcabval

John McAfee había estado preso por un lapso de ocho meses luego de ser considerado por las autoridades estadounidenses como prófugo, de ahí que elementos de seguridad del Aeropuerto de Barcelona consiguieran su detención y por lo cual se encontraba en el penal Brians 2; sin embargo, tras ser hallado muerto y practicarle la necropsia de ley, se determinó que el empresario de origen británico-estadounidense había cometido suicidio, teoría que tanto la familia como los abogados del magnate se negaron a creer.

Por ello, se pidió a las autoridades europeas buscar nuevas comprobaciones que ratificaran o desecharán la causa del deceso, algo que fue negado por un juez aunque ello no permitió que los restos del empresario fueran tratados de la manera más adecuada, de ahí que se mantengan en una morgue hasta el día de hoy sin que se estime una fecha aproximada para sepultarlos o bien, incinerarlos.

Foto: Twitter @gilead1984

El juez encargado de analizar el caso del empresario fue quien negó que los restos de McAfee se entregaran a la familia, algo por lo que se le ha acusado de no solo mantener al empresario en la misma morgue de Barcelona donde se determinó la causa de muerte, sino que además el sitio se ha caracterizado por tener cuerpos humanos por más tiempo del que lleva el desarrollador del antivirus más famoso del mundo.

Fuente: Tribuna