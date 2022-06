No se rinde: Vaticano confirma gira del Papa Francisco a Canadá pese a problemas de salud

Comparta este artículo

Roma, Italia.- Desde hace algunos días, la salud del Papa Francisco se mantiene en alerta en todo el mundo, pues luego de externar problemas en la rodilla derecha, el Pontífice de 85 años de edad fue visto usando una silla de ruedas, artefacto que le permitió seguir adelante con eventos laborales, al tiempo que canceló otros más debido a que era evidente su falta de movilidad, tal fue el caso de la gira por el Congo que luego de no realizarse, llevó a esparcir rumores sobre una posible renuncia.

Cabe destacar que el Papa Francisco no solo lamentó el no poder reunirse con los fieles, sino que además prometió que esta visita se regentaría lo más pronto posible, por lo cual no había revelado nada referente a la gira por Canadá que tiene prevista para el mes de julio y donde el objetivo será reunirse con la comunidad indígena a quien pedirá perdón por los actos cometidos en el siglo XIX donde cientos de menores de edad fueron maltratados y asesinados en orfanatos.

Es por esta razón que el Vaticano informó este jueves 23 de junio que el Papa sí mantiene vigente su visita a Canadá para el próximo 24 de julio y estaría retornando a Italia el día 30 del mismo mes luego de haber concluido con éxito la visita a Edmonton, Quebec e Iqaluit donde los miembros de la comunidad ya lo esperan, ya que basta recordar, algunos de ellos viajaron a Roma para reunirse en privado con el líder de la Iglesia Católica.

De acuerdo con expertos en la materia, el hecho que el Papa mantenga vigente su visita a Canadá es de suma importancia pues pedirá disculpas no solo por la muerte de los menores en el intento de impartir la religión a los indígenas, sino que además se hará por los abusos sexuales cometidos en los orfanatos, acto que será presidente para esclarecer todos aquellos en que miembros de la Iglesia han estado involucrados por más de tres décadas.

Autoridades en Canadá encontraron hace más de un año restos de cerca de 150 niños de origen mestizo quienes fueron reclutados a la fuerza por elementos de la Iglesia Católica con el fin de difundir la religión, todo a finales del siglo XIX y por lo que se ha pedido esclarecer los hechos, situación por la que el Papa Francisco externó: "Pido perdón a Dios; me uno a mis hermanos obispos canadienses para pedir disculpas", frase que dijo, diría de manera presencial confirmando así su próxima visita.

