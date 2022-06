Corte de Estados Unidos falla a favor de anular el derecho al aborto; en esto consiste

Comparta este artículo

Washington D.C., Estados Unidos.- La mañana de este viernes 24 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció a favor de anular el derecho constitucional que cada ciudadana tiene a practicarse un aborto, por lo cual este acto dejó de ser legal en los siguientes casos en toda la nación gobernada por Joe Biden quien hasta ahora no se ha pronunciado por este fallo que ha causado revuelo en redes sociales pues se considera un retroceso histórico.

El Tribunal concluyó la discusión del tema con un fallo 6-3 pues la mayoría de los que optaron por revocar este derecho son de ideología conservadora y dicho sea de paso, a la vez se pronunciaron por confirmar una ley del Estado de Misisipi de 1973 en donde se prohíbe llevar a cabo esta práctica tras 15 semanas de gestación, lo que si bien no hace ilegal la realización de abortos en el país, ahora le da la facultad a cada a Estado de decidir si mantiene o no el derecho a la realización de los mismos, algo que se conoce como "Roe vs. Wade", es decir, los gobernadores de cada Estado determinarán en cada administración si el aborto es legal y en qué casos.

"La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho. Es hora de devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo", resaltó el juez Samuel Alito.

Corte de EU anula el derecho constitucional al aborto. Foto: Twitter @porktendencia

Al quedar anulado el derecho constitucional, funcionarios de ideología conservadora de inmediato se pronunciaron a favor de este resultado. Tal fue el caso del Gobernador de Texas, Greg Abbott quien en redes sociales aseguró que lo acontecido esta mañana defiende el derecho a la vida, al tiempo que señaló que el Estado que Gobierna lo es y por ello no dudó en respaldar los hechos.

"Lucharemos siempre para salvar a cada niño de los estragos del aborto", escribió.

Twitter @GregAbbott_TX

Del mismo modo, el exvicepresidente Mike Pence, aseguró que con esto se "corregía un error histórico" de practicar abortos en el país, hecho que se reafirmó luego de mostrarse abiertamente como una persona de ultraderecha a favor de las ideologías del exmandatario Donald Trump quien tampoco ha manifestado postura tras este suceso que de inmediato se volvió tendencia en redes sociales.

"Hoy, la Vida Ganó. Al anular Roe v. Wade, la Corte Suprema de los Estados Unidos le ha dado al pueblo estadounidense un nuevo comienzo para la vida y felicito a la mayoría de los jueces por tener el coraje de sus convicciones", escribió.

Twitter @Mike_Pence

Por el contrario, Nancy Pelosi arremetió contra los republicanos a quien señaló por arrebatar un derecho importante para las mujeres en cuestiones de salud reproductiva, palabras que de inmediato fueron respaldadas por personas afines a su forma de pensar mientras que tras criticaron su postura. No obstante, ella insistió por la misma vía que luego del Gobierno de Trump y más miembros de este partido, las mujeres están más limitadas en temas de salud.

"Debido a Donald Trump, Mitch McConnell, el Partido Republicano y su gran mayoría en la Corte Suprema, las mujeres estadounidenses de hoy tienen menos libertad que sus madres. Los republicanos radicales ahora están avanzando con su cruzada para criminalizar la libertad de salud".

Twitter @SpeakerPelosi

Al igual que lo hizo Pelosi, el expresidente Barack Obama también hizo uso de las rede sociales para manifestar su postura en donde lamentó que no solo se revocaran 50 años de precedentes en el tema, sino que también atentaron contra una de las desiciones más personales que cada mujer pueda hacer libremente "atacando las libertades esenciales de millones de estadounidense".

"En todo el país, los estados ya han aprobado proyectos de ley que restringen las opciones. Si está buscando formas de responder, @PPFA, @USOWomen y muchos otros grupos han estado haciendo sonar la alarma sobre este tema durante años, y seguirán estando al frente de esta lucha". escribió.

Twitter @BarackObama

Hace algunas semanas, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el mismo presidente Biden, lamentaron que se discutiera el tema del derecho al aborto en dicho país, por lo que en el caso del mandatario aseveró haría todo lo que estuviera en sus manos para protegerlo, postura que llevó al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau y a más funcionarios de dicho país vecinos, a manifestarse por dar apoyo a las mujeres de origen estadounidense para viajar a dicha nación y llevar a cabo la práctica de manera segura y sobre todo, legal.

Fuente: Tribuna