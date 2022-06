Tras 9 meses de su desaparición, surgen nuevos datos de la muerte la 'influencer' Gaby Petito

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Entre los meses de agosto y septiembre, la desaparición de una influencer consiguió paralizar a los medios en Estados Unidos. Se trataba de Gaby Petito, una joven, de 22 años, cuya meta era recorrer el país en su automóvil, con la compañía de su novio, Bryan Laundry; sin embargo, esta meta terminó por convertirse en una pesadilla para ella como para sus familiares, después de que pasaran varias semanas sin saber de ella.

El día 19 de septiembre del 2021, las autoridades encontraron el cuerpo de Gabby en un sitio alejado, del bosque nacional Bridger-Teton, en Wyoming. Un equipo de médicos forenses encontró heridas de traumatismo, pero la causa oficial de muerte fue estrangulamiento. El principal sospechoso del caso era Bryan Landry, ya que, fue el último en estar con ella, además conforme las autoridades seguían los pasos de la pareja, lograron descubrir que él maltrató a Petito en diversas ocasiones durante el viaje, incluso algunos agentes la encontraron llorando en la carretera luego de una discusión con su entonces prometido.



Fotografía de Gaby Petito

Créditos: Instagram

Mientras el caso se desarrollaba, durante los últimos meses del 2021, la policía se enfocó en encontrar a Laundry, quien habría regresado con su familia el 1 de septiembre, en su casa en North Port, Florida. Según las investigaciones, el joven le habría revelado a sus padres que había asesinado a Gabby, por lo que ellos habrían hecho un plan para que su hijo pudiera escapar del país y evitará la prisión.

Para el mes de enero del presente año, las autoridades encontraron el cuerpo de Laundry, junto con algunas pertenencias, en el Parque Ambiental Myakkahatchee Creek, en New Port. Sí bien, desde el principio la policía reveló que habían hallado un cuaderno con anotaciones de Bryan, no fue sino hasta este viernes, 24 de junio, que la oficina local del FBI de Tampa liberó unas copias para el medio Fox News Digital, en estas, Bryan confesó que le quitó la vida a Gaby Petito, presuntamente para liberarla del "dolor"; aunque no detalló a qué se refería con esto.

Pensé que era misericordioso (terminar con su vida), pero ahora veo todos los errores que cometí. Entré en pánico, estaba en shock. Pero desde el momento en que lo decidí, le quité el dolor, supe que no podía seguir sin ella

Fotografía de la libreta de Bryan Laundry

Créditos: Twitter

Laundry también reveló que había decidido regresar con su familia, para pasar sus últimos días con ellos, afirmando que desde que le quitó la vida a la joven, él sabía que no podría vivir sin ella. Finalmente, Bryan fue encontrado en el parque Myakkahatchee de New Port con una herida de bala en la cabeza, concluyendo así con su vida.

Estoy acabando con mi vida no por miedo al castigo, sino porque no soporto vivir otro día sin ella. He perdido (nuestro) futuro juntos, cada momento que podríamos haber apreciado. Lo siento por la pérdida de todos. Por favor, no le hagan la vida más difícil a mi familia, perdieron un hijo y una hija", aseveró Laundry

Fuentes: Tribuna