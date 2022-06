Inexplicable: Al menos 22 personas son halladas muertas en un bar de Sudáfrica

Comparta este artículo

East London, Sudáfrica.- Este domingo 26 de junio, la policía de Sudáfrica confirmó la muerte de al menos 22 personas, en su mayoría jóvenes, quienes se encontraron al interior de un bar ubicado en East London, al sur de Sudáfrica, sin que al momento se tenga conocimiento de qué pudo haber causado los decesos, algo por lo que se adelantó, se llevaría a cabo una exhaustiva investigación a fin de esclarecer los hechos.

De acuerdo con los primeros reportes, los jóvenes habían tomado al decisión de visitar el centro nocturno denominado Scenery Park para celebrar el término de los exámenes de invierno; no obstante, hasta ahora no hay un móvil que permita conocer las causas de este crimen que de inicio dejó 17 muertos, algo por lo que las autoridades apuntaron, algunos de los afectados fueron llevados a un hospital donde personal médico no pudo salvarles la vida y se declaró la muerte de tres personas, mientras que otros dos habían sido declarados en estado crítico.

"Pero aún hay dos que están en estado crítico", mencionó a los menos el jefe del departamento de seguridad provincial.

En redes sociales de difundieron imágenes de los jóvenes sin vida, los cuales tenían entre 18 a 20 años de edad; algunos de ellos mostraban heridas en el cuerpo, mismas que no fueron explicadas por los cuerpos de emergencia o las autoridades debido a que se hizo hincapié en que se mantenían las investigaciones abiertas para posteriormente, ofrecer un reporte más detallado que permita aclarar el hecho.

"Aún estamos investigando las circunstancias que rodean este incidente", dijeron los funcionarios.

Advertencia, las imágenes podrían herir susceptibilidades.

"Vamos a embarcarnos inmediatamente en las autopsias para que podamos saber la causa probable de la muerte", reiteraos las autoridades.

Aunque esto no ha sido aclarado por fuentes oficiales, se dijo que algunos de los asistentes al bar habían alertado a los cuerpos de emergencia sobre un incidente en el bar, por lo que se pidió de manera encarecida no especular nada hasta que se difundan versiones oficiales, ya que de inicio se había informado las bebidas podrían contener alguna sustancia que llevara a los jóvenes a la muerte, mientras que tras al difusión de las imágenes todo apunta a que se trató de un ataque al interior.

