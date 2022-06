La policía interroga al atacante de los bares LGBTQ+ de Noruega; él se niega a hablar

Comparta este artículo

Oslo, Noruega.- El pasado sábado, 25 de junio, en horas de la madrugada, un sujeto de 42 años, identificado como Zaniar Matapour, acudió a la zona centro de Oslo, capital de Noruega, y abrió fuego en contra de tres bares pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, donde hirió a 21 personas, 11 de ellas se encuentran graves. El tirador logró quitarle la vida a dos hombres, de 50 y 60 años respectivamente.

Durante el ataque, los presentes lograron someter al sujeto, quien es señalado de ser un islamista radical, y lo entregaron a las autoridades, cuando éstas se hicieron presentes en el lugar. Prácticamente, 24 horas después de los hechos, la policía de Oslo hizo público que habían intentado interrogar al agresor en dos ocasiones, una el día de ayer y la segunda hoy, pero éste se había negado a hablar al menos que cubrieran todas sus exigencias.

Según información proporcionada por el abogado de Matapour, John Christian Elden, a Associated Press News, el imputado no quiere que filmen su confesión (práctica habitual en los interrogatorios de Noruega) a no ser que la hagan pública con presteza y sin censura, también exigió que el video de sus declaraciones debe ser transmitido sin algún tipo de manipulación por parte de las autoridades policíacas.

Memorial de la catedral de Oslo por el ataque en bares LGBTQ+

Créditos: El Heraldo

Sí bien, hasta el momento la policía de Noruega no ha confirmado que Matapour sea el atacante de los tres bares, incluido el London Pub, (un bar LGBTQ+ sumamente conocido en el país) el imputado no lo ha negado, pero tampoco ha declarado ante las autoridades cuáles fueron sus motivaciones para agredir a los asistentes a los centros nocturnos mencionados anteriormente. Por el momento el sospechoso permanecerá en prisión preventiva durante las próximas cuatro semanas.

Por su parte, el primer ministro de Noruega, así como la princesa heredera Mette-Marit y el príncipe Hakkon acudieron a presentar sus respetos en el centro memorial, donde varios miembros de la comunidad LGBTQ+ acudieron a dar su pésame a las víctimas. Por su parte, las autoridades calificaron este ataque como un "acto terrorista islamista" y se cree que pudo ser motivado por sentimientos de homofobia.

Fuentes: Tribuna