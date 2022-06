VIDEO: Tren de pasajeros se descarrila en Missouri, EU; hay varios muertos y heridos

Comparta este artículo

Missouri, Estados Unidos.- Un tren de la compañía Amtrak se descarriló la tarde del lunes 27 de junio en la comunidad de Mendon, en el centro de Missouri, en Estados Unidos. Los reportes señalan que el medio de transporte involucrado viajaba desde Los Ángeles, con destino a Chicago, pero en su trayecto se impactó contra un camión que se encontraba sobre las vías; la empresa indicó que tras el accidente se reportaron al menos 243 personas lesionadas, de las cuales todas iban a bordo del tren, además de 12 trabajadores.

Dos personas más murieron en la zona tras el impacto de ambos vehículos, pero se desconoce si los fallecidos eran pasajeros, según el reporte de un periodista local. La compañía de trenes indicó en sus redes sociales que ya están informados acerca del accidente ocurrido en Mendon, una ciudad a 160 km al noreste de Kansas City, a la 13:42 horas locales, mientras que las autoridades del lugar se encuentran dando el apoyo necesario a las personas que resultaron lesionadas por el impacto.

Por otro lado, precisaron que tras el incidente, sus líneas de viajes mantienen retrasos largos, por lo que pidió a los usuarios guardar la calma para continuar con sus desplazamientos. De acuerdo con The Associated Press, tres pasajeros estaban siendo trasladados del lugar del accidente al Hospital Universitario de Columbia, de acuerdo con el portavoz del hospital Eric Maze; no había información con respecto a su estado de salud.

Se desplegó un operativo de auxilio para las personas, a la espera de los reportes oficiales de muertos y heridos. Por su parte, Mike Parson, gobernador del estado de Missouri, indicó que el personal de Seguridad Pública del estado ya está en el lugar del incidente brindando atención a los pasajeros: "Nos entristece saber del descarrilamiento del tren Amtrak en el condado de Chariton esta tarde. Personal de seguridad y otro personal de manejo de emergencias están respondiendo. Pedimos a los habitantes de Missouri que se unan a nosotros para orar por todos los afectados", tuiteó.

Cabe mencionar que esta fue la segunda colisión en dos días en la que se ve involucrado un tren de Amtrak, luego de que otra unidad chocara contra un vehículo de pasajeros el domingo 26 de junio, con 85 pasajeros que iban a bordo de la unidad en la zona rural de California al momento del impacto. Tres personas perdieron la vida y dos más sufrieron heridas graves, según el reporte de las autoridades.

Fuente: Tribuna