Insólito: Condenan a muerte a un sujeto que asesinó a una joven que no quiso casarse con él

Comparta este artículo

El Cairo, Egipto.- Este miércoles 28 de junio, las autoridades de Egipto dictaron condena a un hombre acusado de asesinar a una joven quien rechazó su propuesta de matrimonio, crimen que además de ser cruel por el hecho de haberle quitado la vida a un ser humano, ha causado indignación entre la sociedad debido a que el hombre en cuestión ya había publicado el video en redes sociales, acto que a su vez ayudó para identificarlo y demostrar su culpabilidad.

De acuerdo con el juzgado de dicho país, el hombre recibirá pena de muerte, sentencia que si bien no tiene fecha, se reveló que además puede ser apelada por la defensa del agresor pues así ha sido estipulado por las leyes; sin embargo, se espera que tras la declaración de al menos 25 testigos del asesinato, el veredicto no tenga modificación alguno y el sujeto pague las consecuencias de sus actos.

La pena de muerte podría ser apelada. Foto: Twitter @NewTimesRwanda

Amigos de la joven universitaria identificada como Nayera Ashraf, destacaron que el sujeto había estado acensándola cuando ella se negó a contraer matrimonio; incluso, la había amenazado de muerte, algo por lo que tanto la víctima como la familia interpusieron denuncias que no evitaron que el sujeto ingresara al campus universitario y la apuñalara hasta que perdiera la vida, todo ante los ojos de otros estudiantes que conformaron la identidad del agresor.

Al momento, las autoridades no han revelado si el sujeto cuenta o no con un tiempo específico para presentar una apelación; sin embargo, se ha ejercido presión para que la justicia se haga valer pues en dicho país los casos relacionados con abuso, violencia y acoso sexual se han elevado en los últimos meses, algo que colectivos feministas han manifestado, es urgente detener en especial cuando el país se caracteriza por no dar igualdad de derechos a las mujeres.

La joven Nayera Ashraf se negó a contraer nupcias con su agresor. Foto: Twitter @NewTimesRwanda

Fuente: Tribuna