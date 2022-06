Detienen a sujeto por abusar de una menor; tras ser liberado violenta y ultima a otra víctima

Comparta este artículo

Mumbai, India.- Este viernes, 3 de junio, el Tribunal de Mumbai, en la India, sentenció a muerte a un hombre identificado como Vadivel, quien años atrás fue condenado a prisión durante siete años por violentar a una menor; sin embargo, por un cambio de gobierno, únicamente cumplió con cinco años de su sentencia, tras salir de la cárcel, este sujeto violentó a una menor, de 9 años, a quien le quitó la vida; fue hallada en una fosa séptica con su uniforme de escuela.

De acuerdo con algunos informes, los hechos ocurrieron el 4 de abril del año 2019, mientras que ciertas cosas quedaron captados en una cámara de seguridad, donde se ve al sujeto caminar detrás de la menor, para posteriormente alcanzarla y pedirle que lo acompañara. Estos eventos fueron corroborados por un testigo presencial ante el juzgado. Minutos después el acusado abusó de la menor en un edificio en obra negra, sitio en donde terminó con la vida de la niña.

Este individuo abandonó el cuerpo de la víctima en el edificio en construcción, pero regresó para la noche, tiempo en el que tomó el cuerpo de la menor, mismo que terminó por arrojar a una fosa séptica. La infante fue identificada días después gracias a su uniforme escolar. Por los actos anteriormente narrados, el acusado fue declarado culpable por el tribunal por cargos de abuso y asesinato en contra de un niño.

Por su parte, el juez que concedió esta sentencia declaró que es necesario aplicar la pena de muerte en el acusado debido a que anteriormente ya había abusado de una menor, de la misma manera, motivo por el que se le había encerrado en prisión, pero temía que sí este escenario se repetía, él volvería a salir para agredir a alguien más: "Creo que sí el acusado recibe una sentencia menor, irá nuevamente a la cárcel y nuevamente fingirá estar bien allí y nuevamente se le perdonará el resto de su sentencia. Esto le daría nuevamente la oportunidad de cometer el mismo crimen y arruinar la vida de otra chica".

Según algunos informes, cuando el acusado recibió esta sentencia no se inmutó; sin embargo, se habría comenzado a reír después de que la madre de la víctima pasara a declarar que su vida no había sido la misma después de que su hija perdió la vida en las circunstancias en las que ocurrieron las cosas, por lo que el juez agregó: "Este acto no es digno de mostrar ningún tipo de piedad al acusado o de castigar menos a alguien. El acusado es una plaga para la sociedad", concluyó el juez.

