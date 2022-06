Desconcertante: Detienen a menor por arrojar a su hermana de 3 años desde un sexto piso

Comparta este artículo

Okinawa, Japón.- El pasado lunes, 30 de mayo, un menor salió de evaluación psiquiátrica después de que los fiscales de Nago, en la prefectura de Okinawa, Japón, lo enviaran bajo sospecha de haber terminado con la vida de su hermana, de apenas 3 años, a quien arrojó desde un sexto piso, en el mes de febrero. El sospechoso, de quien se mantiene su identidad en anonimato por tratarse de alguien menor de edad, declaró que está seguro de que el tiró a la infante, aunque su memoria le resulta borrosa.

De acuerdo con algunos informes, los hechos ocurrieron el pasado 8 de febrero, alrededor de las 9:00 horas, en un complejo departamental, ubicado en el sexto piso. La noticia trascendió hasta que un transeúnte denunció la presencia de una niña, tirada en la calle, por lo que las autoridades se presentaron, para llevarla a un centro médico; sin embargo, la infante perdió la vida 90 minutos después de arribar al hospital.

Menor arroja a su hermana desde un sexto piso. Comienza su proceso penal

Mientras tanto, la madre de ambos niños, quien se encontraba en la casa al momento de los hechos, comenzó a buscar a su hija, a quien no encontró. Horas más tarde se enteró del homicidio, después de que las autoridades comenzaran a preguntar sobre lo ocurrido a los residentes del edificio. Derivado de esto, el imputado confesó que había arrojado a su hermana desde el balcón del departamento, pero no pudo proporcionar detalles, porque según él no recordaba muchas cosas.

Por esta razón, la Fiscalía de la prefectura de Okinawa optó por posponer el juicio del menor y solicitó que fuera evaluado durante tres meses en un centro psiquiátrico; sin embargo, el periodo de prueba concluyó a principios de la semana pasada. Hasta el momento, las autoridades se han mantenido herméticas con respecto al caso y se desconoce cuál fue el veredicto de la evaluación, también se ignora sí el menor será sometido a un juicio o se le dejará ir, por lo que es posible que durante esta semana surjan más detalles de este caso.

