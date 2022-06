Divertido VIDEO de la Reina Isabel II y 'Paddington' se roba el concierto del Jubileo de Platino

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Este domingo 5 de junio llegarán a término las celebraciones por el Jubileo de Platino en honor a la Reina Isabel II quien el pasado 6 de febrero cumplió 70 años en el trono, siendo así la Reina más longeva que Reino Unido haya tenido después de la Reina Victoria quien gobernó por 63 años; no obstante, para la actual monarca también se decidió juntar las celebraciones por su cumpleaños 96, lo que hizo que por cuatro días consecutivos, todo el país se sumara a esta importante fiesta.

La noche del sábado 4 de junio, la monarca 'reapareció' ante los asistentes al mega concierto en las inmediaciones del Palacio de Buckingham, pues cabe destacar, la soberana no había participado en estas celebraciones luego que, después del desfile militar que abrió con el Jubileo de Platino, presentara "diversas molestias" que la han llevado a seguir los festejos desde el Castillo de Windsor y Buckingham, respectivamente, este último recinto además fue visitado por uno de los personajes más queridos de la literatura y el cine británico, el 'Oso Paddington'.

En las pantallas que se colocaron en las inmediaciones del Palacio de Buckingham se vio a la monarca compartir la hora del té con 'Paddington' quien luego de un inicio atropellado y hasta haberla dejado sin una taza de esta popular bebida, le ofreció a la Reina un emparedado de mermelada de fresa; no obstante, ella responde que ambos comparten esa cualidad en común, ya que ella también lleva uno en su bolsa "para más tarde".

Foto: Twitter @royalfamily

Antes de concluir las imágenes de la inusual visita, tanto la Reina Isabel II como 'Paddington', tocaron los primeros compases del tema We will rock you de la agrupación de rock Queen, con ayuda de unas cucharas y las tazas para el té pues la banda fue la elegida para abrir este magno concierto en honor a la reina, evento al que se sumaron artistas como Rod Stewart, Diana Ross, Elton John, Alicia Keys y Sam Ryder, por mencionar algunos.

Foto: The Sun

En total, 22 mil personas fueron testigos de este concierto sin precedentes que se ha mantenido en tendencia, pues si bien las celebraciones se han apegado al protocolo real, en esta ocasión la Reina Isabel II hizo uso de la tecnología y regaló, junto con el 'Oso Paddington' un momento único donde el personaje terminó por agradecerle a Su Majestad "por todo" lo que ha hecho por la nación en el tiempo que ha estado en el trono.

Al término del concierto, el Principe Carlos y el Príncipe Guillermo, dedicaron un discurso en honor a la Reina, al tiempo que eran ovacionados por los presentes pues cabe remarcar, una vez que Isabel II muera, será su hijo Carlos quien ocupe su lugar para después dejarlo a Guillermo; éste último, siendo el favorito por la audiencia para ser el Rey y por el que se dijo, la actual monarca podría considerar saltarse a su primogénito para ser ungido; no obstante, el exesposo de Lady Diana sí será Rey de Inglaterra.

Drones para la Reina

Esa misma noche y tras el éxtasis por el megaconciertos, el cielo de Londres se iluminó con miles de drones que, en el cielo, formaron figuras como perros corgi, tazas de té, el rostro de la Reina y hasta un agradecimiento por el tiempo que ha dedicado a guiar no solo a Reino Unido, sino también a la Mancomunidad de Naciones, espectáculo que al momento, también se ha convertido en los favoritos de la audiencia y de los usuarios en redes sociales, pues con ayuda de la tecnología, se ha mostrado el largo reinado de Isabel II y la manera en la que éste ha evolucionado.

Fuente: Tribuna