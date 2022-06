Tragedia: Explosión en Bangladesh deja un saldo de 49 muertos y cientos de heridos

Comparta este artículo

Daca, Bangladesh.- Este domingo 5 de junio se reportó una mortal explosión en la comunidad de Sitakunda, ubicada en Bangladesh, lo que dejó un saldo al momento de 49 personas muertas y más de 300 heridos, pues de acuerdo con los reportes emitidos por las autoridades, el siniestro se dio en una zona con contenedores, misma de donde se desprendieron gases que afectaron a la ciudadanía a la redonda, los cuales han recibido atención médica urgente aunque la situación es alarmante.

En ese sentido, servicios de emergencia relataron que muchos cuerpos no se han podido recuperar, pues basta remarcar que al inicio se habló de 30 muertos, cifra que pronto ascendió a 49 y la cual podría continuar incrementándose debido a que varios de los heridos que ya se encuentran en hospitales de la región, muestran un estado de salud grave que pone en riesgo su vida.

"Hay más de 300 personas heridas. El número de muertos va a aumentar porque las operaciones de rescate no han terminado", declaró Elias Chowdhury, quine funge como responsable de salud de la región.

El lugar de los hechos pertenece a un deposito privado con 250 empleados, ubicado a 40 kilómetros del puerto de Chittagong, localizado al sudeste de Bangladesh donde según datos oficiales, la noche del sábado 4 de junio se inicio un incendio por lo cual cientos de bomberos arrobaron al lugar para sofocarlo, pues se dijo, muchos de los contenedores presentes en este depósito contaban con productos químicos que, con el avance del fuego, terminaron por explotar.

"Todavía no hemos podido controlar el fuego debido a la existencia de este producto químico", resaltó el funcionario.

Foto: Twitter @_tasnimporijol_

Entre las víctimas mortales se reportan siete bomberos que arribaron desde las 21:30 horas del sábado 4 de junio para sofocar las llamas; sin embargo, fueron alcanzados por la explosión que se registró horas más tarde, la cual pudo ser observada a kilómetros de distancia, al tiempo que edificios conjuntos a este lugar, fueron sacudidos por temblores de los que, hasta ahora, no se reportan daños.

Respecto a qué fue lo que pudo haber iniciado el incendio, la policía local resaltó que no hay un dato oficial pero se cree pudo haber sido un incidente provocado; no obstante, será en los siguientes días cuando la investigación correspondiente permita emitir un reporte preciso de lo sucedido. "No estamos seguros de cómo empezó, pudo deberse a un acto de sabotaje", dijo Muzibur Rahman.

Foto: Twitter @_tasnimporijol_

Fuente: Tribuna