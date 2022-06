Boris Johnson podría ser sustituido como primer ministro de Reino Unido tras el 'partygate'

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- Este lunes 6 de junio se definirá cuál será el futuro del primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson quien desde hace alguna semanas se ha visto envuelto en polémica debido al caso denominado 'partygate' en donde él, en conjunto con su equipo de trabajo, estuvieron involucrados en diversas fiestas en Downing Street, todo en el tiempo en que Reino Unido y el mundo en general, atravesaban por un estricto confinamiento, el cual violó causando el repudio de la ciudadanía.

De acuerdo con líderes conservadores, la ciudadanía en general ha ejercido presión para destituir Johnson del cargo; incluso, al parecer en la misa de Acción de Gracias en la catedral de San Pablo con motivo del Jubileo de Platino, fue abucheado por los que se dieron cita en el recinto, lo cual se ha tomado como una señal de quitarlo del cargo mediante una votación la cual requiere de 54 legisladores conservadores que estén de acuerdo con este proceso.

"Se ha superado el umbral del 15%", aseguró el funcionario del partido conservador, Graham Brady.

De acuerdo con expertos en la materia, en caso que la votación no favorezca a Boris Johnson, es decir, si los 359 legisladores acceden a destituirlo, deberá ser reemplazado por otro líder conservador, pero si gana la votación, en un año no podrá enfrentar un desafío de la misma índole, de ahí que se comprometería a la no repetición de los hechos ni como los que enfrenta actualmente u otros que involucren su confiabilidad como primer ministro.

Recientemente, Borios Johnson asumió la responsabilidad de sus actos luego de difundirse más fotografías donde se le ve disfrutar de las fiestas en Downing Street, eventos que ya había remarcado, pensó que eran de trabajo, aún cuando una de ellas ocurrió en el marco de su cumpleaños y por lo que se requirió también la presencia de su esposa, personaje que también ha sido criticado por la audiencia que insiste, se cambie al primer ministro de Reino Unido.

Posibles nombres

Alguna de los personajes de la vida política de Reino Unido que podrían sustituir a Boris Johnson en caso de ser votado en contra por los conservadores, es Liz Tuss quien funge como ministra de Asuntos Exteriores, pues se perfila como la favorita para ocupar el puesto, seguida de Jeremy Hunt, exsecretario de Asuntos Exteriores quien, dicho sea de paso, quedó en segundo lugar en 2019 cuando se enfrentó a Johnson por el liderazgo.

Fuente: Tribuna