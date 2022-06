EU "entiende" posición de México sobre Cumbre; la relación sigue "profunda", afirma vocero

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, afirmó que Estados Unidos "entiende" la posición de México con respecto a la Cumbre de las Américas, asegurando en conferencia de prensa que su relación con el vecino país es "amplia y profunda". Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informara que no asistirá a la cumbre, que terminará el 10 de junio, Price fue cuestionado acerca del cómo afecta esta decisión.

Por supuesto que México es un jugador importante en el hemisferio", manifestó, y añadió que "nos alegra mucho que el canciller mexicano (Marcelo Ebrard) asista a la cumbre. Tendremos un número de oportunidades de reunirnos con nuestras contrapartes mexicanas en el contexto de la cumbre esta semana y esperamos con ansias esos encuentro", mencionó.

AMLO señaló que Ebrard acudiría al evento en su representación, y si bien calificó a su homólogo estadounidense, Joe Biden, como un "buen hombre", lamentó las presiones de republicanos y anticastristas que lo llevaron a no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Un periodista insistió y recordó a Price que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) "no es el jefe de estado", por lo que lo cuestionó acerca de si "no es una decepción que el líder de México no asista".

Ned Price, vocero del Departamento de Estado. Fotografía: Internet

"Ciertamente hemos escuchado al presidente López Obrador hoy, entendemos su posición al respecto. Como dije antes, esperamos intercambios con el secretario de Relaciones Exteriores Ebrard", sentenció. Otra periodista retomó el tema y pidió la opinión del Gobierno norteamericano acerca de las críticas manifestadas por AMLO: "Valoramos las opiniones de nuestros socios en el Hemisferio sobre la participación en la cumbre. Los hemos escuchado. Reconocemos y valoramos la posición de nuestros aliados y su apoyo al diálogo inclusivo. Como dije, habrá representantes no gubernamentales de Cuba y Venezuela y Nicaragua", agregó.

¿Es decir que la relación con México se mantiene sin rasguños?, volvió a preguntar la reportera. "Tenemos una relación amplia y profunda con México. Podremos explorar elementos de esa relación con nuestros vecinos mexicanos esta semana en Los Ángeles. Tendremos intercambios en los próximos días y semanas", reiteró.

Al mismo tiempo, Price defendió la decisión de Estados Unidos de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela: "Uno de los elementos clave de la cumbre es la gobernanza democrática, y estos tres países no son ejemplos, por decirlo suavemente, de gobernanza democrática".

Fuente: Tribuna