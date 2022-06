Lula Da Silva, expresidente de Brasil, da positivo a Covid-19 por segunda ocasión

Comparta este artículo

Sao Paulo, Brasil.- Durante las primeras horas de este lunes 6 de junio, la oficina del expresidente de Brasil, Luda Da Silva, confirmó que por segunda ocasión, había dado positivo a Covid-19, enfermedad que ha mantenido al mundo bajo pandemia desde hace casi tres años y que incluso, azotó de gran manera Brasil donde miles de personas siguen adquiriendo el virus SARS-CoV-2 al igual que le sucedió al político sudamericano.

Cabe destacar que hace unos meses, Lula Da Silva confirmaba que se lanzaría como candidato a la presidencia de nueva cuenta, por lo que su contagio y por ende, aislamiento, vieron afectados los eventos políticos que comprenden esta aspiración de volver a estar al frente de su país y ser el sucesor de Jair Bolsonaro, actual mandatario quien además cuenta con bajos niveles de aprobación luego de la manera en la que afrontó la crisis sanitaria.

Según los primeros reportes, el exmandatario y actual aspirante a la presidencia, no cuenta con síntomas graves relacionadas a la enfermedad viral; no obstante, se determinó que a pesar de estar bajo aislamiento, contara no solo con el tratamiento adecuado para combatir la enfermedad, sino que lo acompañarán médicos que estarán pendientes de su salud las 24 horas del día, algo que también involucra a su esposa, Rosangela Da Silva, que también adquirió el virus.

"Los dos están bien, el expresidente asintomático e Janja con síntomas leves. Permanecerán en aislamiento y bajo acompañamiento médico en los próximos días", informó la oficina del candidato presidencial en redes.

Twitter @LulaOficial

El mandatario de 76 años de edad, ya había dado positivo a Covid-19 y, a diferencia del contagio pasado, en esta ocasión es asintótico, lo que le ayudará a continuar trabajando de manera remota en especial porque las elecciones para elegir al nuevo presidente de Brasil se celebrarán el próximo mes de octubre del presente año, lo que tiene a Lula Da Silva muy enfocado pues son los últimos meses en que podrá manifestar sus ideas de campaña y convencer a la ciudadanía en que es la mejor opción para volver a gobernar.

El exmandatario estuvo en México el pasado mes de marzo y, durante su intervención con al prensa mexicana, confirmó sus intenciones por contender a la presidencia de su país, al tiempo que convivió con los miembros de la Cámara de Senadores y hasta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a quien le refundó su apoyo, acción que fue correspondida por el mandatario señalando los lazos que unen a ambas naciones.

Fuente: Tribuna