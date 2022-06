Estados Unidos insiste a los migrantes que la frontera con México "no está abierta"

Washington, D.C., Estados Unidos.- El pasado martes 7 de junio, se reveló que una caravana con cerca de 15 mil migrantes de origen centroamericano, había salido de Tapachula, en el Estado de Chiapas con dirección a Estados Unidos para así poder ingresar al territorio estadounidense en busca de oportunidades laborales, mismas que afirman, son carentes en sus países de origen y por lo cual se han visto orillados a transitar, a pie, por todo el territorio mexicano.

En ese sentido, el subsecretario estadounidense para América Latina, Brian Nichols, informó de manera contundente que "la frontera está cerrada; no se arriesguen", con la finalidad d evitar que los ciudadanos centroamericanos expusieran su vida, no solo al intentar cruzar una vez que hayan llegado al norte de México, sino en el trayecto con rumbo a dicho lugar, el cual tenía la intención de contar con un muro fronterizo como parte de una de las iniciativas contra la migración ilegal impuesta por Donald Trump.

El mensaje del funcionario se da en el marco de la Cumbre de las Américas, evento que reunirá a casi todos los mandatarios del continente y en donde se abordarán temas de intereses generales, entre ellos la migración y la manera de frenar con este tópico que no solo afecta a quienes se quedan varados en México, sino que se buscará una forma de evitar que los ciudadanos abandonen sus países como lo han estado haciendo desde hace años.

"La frontera de Estados Unidos no está abierta. La entrada a Estados Unidos depende de un motivo legal para entrar y lo que yo digo a esta gente es que no arriesguen sus vidas en una jornada larga que no va a resultar en la entrada a Estados Unidos", mencionó el funcionario.