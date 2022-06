Autoridades en Nigeria dan como cifra oficial 40 muertos tras ataque armado en una Iglesia

Comparta este artículo

Abuya, Nigeria.- El pasado domingo 5 de junio, las autoridades de Nigeria reportaron una masacre ocurrida en la el Estado de Ondo, ubicado al sur de dicho país africano en donde al menos cinco personas irrumpieron en una iglesia y asesinaron a docenas de personas, entre ellas mujeres y menores de edad quienes, como cada domingo habían acudido a la celebración religiosa semanal, suceso donde se habló de al menos 50 muertos, cifra que recientemente fue actualizada.

De inicio, las autoridades de Ondo reportaron que en el templo había más de 70 personas congregadas de los que se confirmó la muerte de 22 ciudadanos, por lo que además de calificar el crimen como un secuestro religioso, no se reveló una cifra oficial de fallecidos; no obstante, este jueves 9 de junio se reveló que en total, 40 personas perdieron la vida a consecuencia de impactos de arma de fuego, cifra de la que no se reveló cuántos menores de edad fueron acribillados.

"El número de fallecidos es ahora de cuarenta",declaró el gobernador de Ondo, Arakunrin Oluwarotimi Akeredolu.

En cuanto a las personas hospitalizadas, el número de afectados se ubicó en 61 de los cuales, no se conoce su estado de salud por lo que, los 40 occisos se dijo, podrían seguirse elevando; no obstante, las autoridades tanto del Estado de Ondo como de Nigeria en general, consideraron importante informar al mundo cuántos occisos había ante la incertidumbre de lo que había sucedido el pasado fin de semana.

La Iglesia de San Francisco, ubicada en la localidad de Owo, era frecuentemente visitada por los miembros de dicha región quienes profesan la religión cristiana, lugar que no había sido mencionado de manera internacional pues ahí no suelen ocurrir ataques por parte de grupos yihadistas; no obstante, tampoco queda claro qué grupo criminal cometió la matanza pues al momento, nadie se ha adjudicado los hechos.

Este suceso, llegó a oídos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como del Papa Francisco quienes de inmediato condenaron los hechos, al tiempo que se hizo un llamado de paz, pues es precisamente en Nigeria donde habían sido contantes los ataques a escuelas u otros recintos donde docenas de menores de edad han sido secuestrados por grupos criminales o incluso yihadistas que buscan tener el control.

