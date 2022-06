Joe Biden atacó a Donald Trump y su partido durante su primer programa de TV como mandatario

Los Ángeles, California.- El pasado domingo 5 de junio, el conductor de televisión Jimmy Kimmel anunció que la noche del miércoles 10 de junio, el presidente de Estados Unidos, Joe Bien, sería uno de los incitados a la emisión del programa Jimmy Kimmel Live!, espacio que se convirtió en el primer en aparecer como mandatario, la cual fue severamente criticada pues el país que lidera atraviesa por una crisis relacionada a tiroteos y aseguraron, él estaba más preocupado por aparecer en televisión nacional.

Pese a lo anterior, Biden apareció en la emisión que se caracteriza por el espacio de entrevistas y ante las cámaras de televisión y miles como audiencia, atacó al Partido Republicano, al cual consideró de "extrema derecha" e incluso, lanzó fuertes críticas al expresidente Donald Trump con quien el demócrata compitió en las pasadas elecciones presidenciales evitando así que el empresario se reeligiera.

"Lo que no quiero hacer, y no estoy bromeando, no quiero emular el abuso de Trump de la Constitución y la autoridad constitucional", declaró el mandatario en dicha emisión.