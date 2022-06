Voraz incendio en un edificio de Corea del Sur cobra la vida de 7 personas

Comparta este artículo

Seúl, Corea del Sur.- Este jueves 9 de junio, las autoridades y servicios de emergencia de Corea del Sur reportaron que, un importante incendio acabó con la vida de siete personas quienes no pudieron escapar de las llamas, incluso a pesar de la rápida respuesta del cuerpo de bomberos que se dio cita en el inmueble ubicado en la ciudad de Daegu, al sureste de dicha nación, pues el lugar que pronto se vio invadido por el fuego, corresponde a un complejo de oficinas donde había cientos de personas al interior.

En ese sentido, también se habla de más de 46 personas que resultaron heridas y quienes tuvieron que ser llevados de emergencia a hospitales cercanos; no obstante, el departamento de bomberos de dicha ciudad no informó cuál es el estado de salud de quienes sí pudieron abandonar el edificio antes de quedar envuelto en llamas, incidente que según primeros reportes, comenzó en el segundo piso.

Foto: The New York Post

Al tratarse de un incendio de gran magnitud, se informó que fue necesaria la presencia de 160 de bomberos y varios vehículos que trataron de combatir las llamas, mientras que a varios kilómetros a la redonda se pudo observar una densa columna de humo, motivo por el que el área fue acordonada por los expertos quienes buscaron evitar que más ciudadanos resultaran afectados por este importante siniestro.

Al momento, se desconocen las razones por las que este incendio comenzó pero, de acuerdo con lo expuesto por Shin Ju-han, quien funge como oficial del departamento de Bomberos de Daegu, la investigación sigue abierta para esclarecer los hechos, pues se mantiene como prioridad combatir las llamas y asegurase que, el número de fallecidos o heridos por este hecho se eleve con base avanzan las labores de rescate.

Si bien no se ha revelado una postura oficial, testigos y autoridades apuntaron que el incendio pudo haber sido provocado, siniestro que quedó controlado apenas 20 minutos después de la llegada de los bomberos quienes pese a la rapidez, no pudieron evitar que siete persona perdieran la vida; no obstante, se habla que las cámaras de seguridad de otro inmueble captaron la salida de quien se presume como sospechoso, pues levaba consigo un contenedor con el que se cree, pudo haber iniciado el incendio.

En 2003, la ciudad de Daegu vivió uno de los incendios más mortales de su historia pues en él murieron 192 personas justo en el momento en que un hombre incendió el metro de la ciudad, lo que llevó a las autoridades locales a implementar operativos de seguridad que permitirán la no repetición de los hechos, al tiempo que se habilitaron desde artículos que ayudaran a actuar en casos similares, al igual que la implementación de varios simulacros; sin embargo, esto no pudo evitar que este jueves 9 de junio se registraran personas muertas por un siniestro similar.

