Comparta este artículo

Moscú, Rusia.- Este domingo 10 de julio, medios de comunicación de Reino Unido informaron que el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, está por convertirse en padre a sus 69 años de edad, fruto de la relación que sostiene con Alina Kabaeva, una gimnasta de 39 años quien conquistó en varias ocasiones el podio y desde hace algunos años también el corazón del mandatario, aunque fue hasta el mes de mayo del presente año que se hizo oficial que ambos estaban juntos luego del divorcio con Liudmila Pútina en 2014.

De acuerdo con el rotativo The Mirror, Putin y Kabaeva están a la espera de una niña, algo que el rotativo segura, no fue del agrado del mandatario quien aseveró "ya había tenido suficientes hijas", lo que da por hecho que él estaba a la espera de un hijo varón, mermando así la relación con su actual pareja con quien ha sido fotografiado desde 2001, año en que ambos se conocieron gracias a temas de índole nacional debido a que ella fue medallista olímpico.

"La noticia no agradó en absoluto al futuro padre y al presidente de Rusia en una sola persona, quien expresó la opinión de que ya había suficientes niños, y más aún, hijas, lo que molestó mucho a Alina Maratovna", resaltó The Mirror.

En 2001, Vladimir Putin entregó un premio a Alina Kabaeva por su desempeño como gimnasta. Foto: The New York Post

Cabe destacar que algunos medios, encargados de darle seguimiento a la relación, aseguran que Kabaeva era la amante de Putin pues desde 2008 ambos eran vistos en circunstancias comprometedoras, lo que llevó a medios como Vogue a hacerla parte de la portada en 2015, año en que el medio The New Por Post también la buscó para tener la exclusiva de su relación en el marco en que el presidente había quedado oficialmente divorciado; no obstante esto no salió a la luz.

Este hecho llevó a The Mirror a difundir en mayo del 2021 que Vladimir Putin y Alina Kabaeva no tendrían solo a esta niña en común, sino que en 2015 la gimnasta ha había dado a luz a un niño en Suiza y en 2019 regresó para recibir la llegada de otro hijo; no obstante, la BBC de Londres obtuvo información referente a que se trató del alumbramiento de gemelos, todo en el marco en que la antes mencionada seguía con la etiqueta de "amante" del mandatario.

"La información sobre el nacimiento de un bebé engendrado por Vladimir Putin no se corresponde con la realidad", dijo entonces el portavoz de Putin.

Foto: Grupo Imagen

Al momento, se conoce solo la existencia de dos hijas de Vladimir Putin, Maria Vorotsova, de 37 años y Katerina Tikhonova, de 35, quienes recientemente se robaron la atención de la prensa internacional debido a que fueron vetadas por el Gobierno de Estados Unidos el cual. También congeló las cunetas bacarás que ambas tienen en dicho país, todo debido al conflicto que Rusia enfrenta con Ucrania y por lo que, desde entonces, se desconoce su paradero.

Fuente: Tribuna