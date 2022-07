Pese a pensar en levantarle el veto; Trump arremete contra Elon Musk: "artista de mier…"

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El mundo entero se sacudió con el anuncio de la compra de Twitter por parte del empresario Elon Musk quien había ofrecido un total de 44 mil millones de dólares por ser dueño de esta red social que actualmente tiene vetado a Donald Trump, expresidente de Estados Unidos quien además fue acusado de haber incitado a sus seguidores para tomar el Capitolio en el marco de la investidura presidencial de Joe Biden.

Pese a los problemas, Musk quien es dueño de empresas como Tesla o Space X, adelantó que podría levantarle el veto a Donald Trump y con ello, regresar a esta plataforma social, algo que parece no haber sido suficiente para que el magnate atacara al empresario sudafricano quien se retractó de esta compra, algo por lo que durante un mitin en Alaska, el expresidente lo llamara "artista de mierd…".

Donald Trump arremete contra Elon Musk. Foto: Forbes

Cabe destacar que actualmente Donald Trump se ha encargado de realizar actos proselitistas debido a que ha manifestado su deseo de ser presidente de Estados Unidos otra vez, esto luego de haber perdido las elecciones contra el demócrata Joe Biden; sin embargo, aunque Musk ha mostrado su apoyo al partido republicano, el exmandatario recordó que en el pasado había vaticinado que el considerado hombre más rico del mundo, no adquiriría la red social,

"Saben, él dijo el otro día, 'Oh, nunca he votado por un republicano'. Yo dije: 'No sabía eso, él dijo que votó por mí'. Así que es otro artista de mierda", dijo Trump ante sus simpatizantes.

Elon Musk informó hace algunas semanas que la compra de Twitter estaba "en pausa" debido a que la empresa no le había entregado los informes respecto a cuántas cuentas falsas y bots había; no obstante, para Twitter el hecho que el dueño de Tesla hubiera manifestado que la cantidad no era la del 5% que se había expresado, fue considerada una falta a la confidencialidad de la plataforma, lo que comenzó con problemas para concretar esta transacción que, al haber quedado oficialmente cancelada, podría derivar en una demanda para el empresario de 51 años de edad.

Elon Musk se retractó de comprar Twitter. Foto: @SinEmbargoMX

Sin embargo, expertos han asegurado que la forma en la que Trump atacó a Elon Musk durante el mitin en Anchgorage, se debió a que en este espacio en que se concretaba la compra de la red social, Musk mostró su apoyo a Ron DeSantis, uno de los posibles aspirantes del partido republicano para ser candidato a la presidencia, algo que no fue bien tomado por Trump quien insiste en ser el que figure en la boleta electoral.

Fuente: Tribuna