Se registra nuevo tiroteo en Nueva York; reportan a cinco heridos, uno de ellos está grave

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- A tan sólo seis días del tiroteo del 4 de julio en Highland Park, Illinois, se registró un nuevo acto de violencia armada en Estados Unidos, pero esta vez ocurrió en Coney Island, Nueva York. De acuerdo con algunos informes, hasta el momento se registran a cinco víctimas, uno de ellos se encuentra en estado grave. Cabe señalar que, hasta el momento, las autoridades no reportan a ningún arrestado.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este domingo, 10 de julio, en la playa de Coney Island. De acuerdo con algunos informes, en dicho lugar se estaba celebrando una fiesta clandestina; sin embargo, en determinado momento, alguien activo su arma de fuego y como resultado hirió a un joven, de 19 años; una mujer, de 27 y otra fémina, de 26, este grupo habría sido herido en la pierna.

Se desata tiroteo en las inmediaciones de Coney Island

Créditos: Internet/Imagen Ilustrativa

Por otro lado, un hombre de 36 fue herido en la barbilla, mientras que una víctima masculina, de 31, recibió una lesión en la espalda, este último se encuentra en estado crítico, pero estable. En algún momento, alguien pudo comunicarse con las autoridades, quienes después de un rato arribaron a la zona de los hechos. Según algunos datos, se localizaron alrededor de 28 casquillos de bala a lo largo de la playa de Coney Island.

Como se informó anteriormente, hasta el momento no se ha reportado a ningún arrestado, mientras que las víctimas no han podido señalar a ningún sospechoso. Según las indagatorias, la fiesta clandestina habría comenzado alrededor de media noche, mientras que el tiroteo inició cerca de las 2:00 horas de la madrugada, por lo que se tienen algunas teorías; sin embargo, la policía no ha querido brindar mayores detalles con respecto a este caso, por lo que es posible que, conforme avancen los días, surja mayor información sobre la identidad del atacante y el móvil de los hechos.

Fuentes: Tribuna