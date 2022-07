¿Como a Trump? Twitter suspende cuenta de Elon Musk tras anular compra de la plataforma

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El pasado sábado 9 de julio el empresario sudafricano Elon Musk sorprendió al mundo al revelar que ya no estaba interesado en adquirir la red social Twitter, misma por la que había ofrecido un total de 44 mil millones de dólares, dinero que estaba consiguiendo a través de inversionistas, financiamientos y hasta la venta de acciones de la empresa Tesla, de la cual es dueño pues de inicio informó que contaba con 23 mil millones de dólares para esta transacción.

Luego de una serie de anomalías manifestadas por el mismo Musk, optó por ya no adquirir la plataforma, lo cual fue motivo de enojo de parte de la empresa que incluso advirtió, respondería a esta falta de compromiso con acciones legales pues la intención era hacer cumplir el acuerdo que habían firmado previamente, lo cual le costaría varios millones de dólares al hombre más rico del mundo o incluso, la empresa podría pedir más dinero para concretar la transacción.

"El directorio de Twitter está comprometida a cerrar la transacción en el precio y los términos acordados con el señor Musk…", manifestó en Twitter Bret Taylor, presidente de la plataforma.

Luego de esta noticia, las acciones de Twitter cayeron un 6% al arranque de operaciones de este lunes 11 de julio y, mientras la empresa ya planeaba acciones legales en contra del empresario, éste había tomado la decisión de responder a las amenazas con memes, algo que fue interpretado por una ofensa por los ejecutivos de la red social quienes insistieron que Musk no tomó en serio esta transacción desde el inicio y menos lo hace con la demanda en su contra.

"Dijeron que no podía comprar Twitter, entonces no revelarían la información del bot. Ahora quieren obligarme a comprar Twitter en los tribunales, ahora tienen que revelar información del bot en los tribunales", dice el meme que el empresario publicó.

Twitter @elonmusk

Posterior a este meme, el empresario quien además es dueño de la empresa Space X publicó una foto de Chuck Norris la cual acompañó con la frase "Chuckmate"; no obstante, no dejó claro si era referente a la problemática con Twitter o solo le pareció gracioso; sin embargo, los usuarios insisten en que esta imagen forma parte de las ofensas en contra de la plataforma que desde hace varios años mantiene vetado a Donald Trump luego de calificar sus mensajes como incitación a crímenes de odio, en especial los del Capitolio del pasado 6 de Nero del 2021.

Twitter @elonmusk

Tras esto, usuarios manifestaron que la cuenta de Twitter de Elon Musk estaba suspendida como una forma de haberlo castigado por la difusión de estos memes, incluso, se burlaron del empresario quien aseguraron, había excedido sus burlas en contra de la plataforma; no obstante, la cuenta que muestra esta leyenda de castigo no corresponde a la del empresario, pues la del sudafricano de 51 años de edad, está verificada y esta no.

Twitter @elonmusk

Al momento, no se ha informado si la demanda ya fue presentada de manera oficial o solo el equipo de abogados de Twitter se ha encargado de formularla; en tanto, Musk continúa difundiendo mensajes mediante su cuenta oficial que van desde asuntos relacionados con Space X sus hábitos de sueño, los cuales son más como tips para sus seguidores en especial para aquellos que no consigan descansar una vez que se van a la cama.

Fuente: Tribuna