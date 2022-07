Reino Unido anunciará en septiembre al nuevo primer ministro; hay 11 candidatos

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Será el 5 de septiembre que Reino Unido anuncie a la persona que será el nuevo primer ministro, tras la salida de Boris Johnson como líder del Partido Conservador y Primer Ministro. Ahora, Rehman Chishti, secretario británico de Estado de Exterior, es el undécimo político en sumarse a la carrera para ocupar ambos puestos, luego de que Liz Truss, jefa de diplomacia. Chishti, quien fue designado a su cargo la semana pasada y es un político poco conocido, resaltó en redes sociales, tras comunicar su candidatura, que busca un reporte de impuestos:

"Para mí, se trata de aspiraciones conservadoras, sobre ideas nuevas y también tener un equipo nuevo", mencionó. El jueves 7, Johnson anunció que dejaría su cargo como primer ministro, luego de que legisladores y miembros del gabinete se rebelaran en su contra por una serie de escándalos, entre ellos la violación de normas de confinamiento en las reuniones de su oficina en Downing Street; agregó que se quedaría hasta que se elija al nuevo líder.

"Tenemos que asegurarnos de que haya un tiempo decente antes de que se anuncie el resultado el 5 de septiembre", indicó Graham Brady, presidente del comité parlamentario responsable de la organización de la votación en el Partido Conservador. El Comité de legisladores 1922 del Partido Conservador detallará el calendario tras una reunión el lunes, mientras que Bob Blackman, miembro de la ejecutiva, dijo que las candidaturas se cerrarán el martes por la noche y después se realizará un profeso para reducir a los candidatos a los dos últimos antes del 21 de julio.

Los miembros del partido seleccionarán al nuevo líder durante el verano, mismo que se convertirá en primer ministro: "El 21 de julio seleccionaremos a los dos últimos candidatos, para que los miembros del partido tengan tiempo suficiente para celebrar sesiones de votación y un voto por correo que permita elegir a un nuevo líder el 5 de septiembre", precisó a Sky News.

Además de Chishti y Truss, se han candidateado al puesto la secretaria de Estado de Comercio, Penny Mordaunt, el ministro de Economía, Nadhim Zahawi. el responsable de Transporte, Grant Shapps, los ex titulares de Sanidad Sajid Javid y Jeremy Hunt, el ex titular de Economía Rishi Sunak, así como el presidente del comité de Exteriores del Parlamento, Tom Tugendhat, la fiscal general, Suella Braverman, y la ex secretaria de Estado de Igualdades Kemi Badenoch.

Fuente: Tribuna