Avión de la Sedena viaja a Texas; Regresará con restos de migrantes muertos en un tráiler

Ciudad de México.- A través de las redes sociales, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que, en compañía de elementos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se dirigieron a Texas con el objetivo de, a bordo de una nave oficial, repatriar a los mexicanos que murieron luego de ser abandonados en la caja de un trailer, acontecimiento que sumó un total de 53 muertos de los cuales 26 eran ciudadanos mexicanos.

El sitio al cual viajaron los miembros del Gobierno de México fue a San Antonio, en Texas y se regtonará a territorio mexicano con los primeros ocho cuerpos, los cuales serán entregados a los familiares quienes determinarán el sitio donde descansarán. "Vamos en avión militar por los primeros ocho cuerpos de las personas fallecidas en la tragedia del pasado 27 de junio", informó en redes la dependencia encabezada por Marcelo Ebrard Casaubón.

Twitter @SRE:mx

Fue el pasado 29 de junio cuando se reveló esta tragedia, la cual se ha considerado una de las mayores tragedias de esta índole pues, el tríales donde viajaban con la intención de llegar a Estados Unidos en calidad de ilegales, pasó con éxito los dos retenes de seguridad; no obstante, momentos después el chofer de este trailer abandonó el vehículo entre Quinta Road y Southweth Side, calles ubicadas a las orillas de la ciudad texana, causando que 48 murieran por golpes de calor, mientras que 16 fueron hallados con signos vitales débiles.

Las investigaciones relacionadas con este hecho determinaron que en total había 67 personas al interior de la caja del tráiler que los transportaba hacinados pues en dicha sitio no había ventiladores, refrigeración o ventanas, además que los pasajeros no contaban con agua para poder hidratarse y al interior había hasta 40 grados centígrados, lo que determinó que perdieran la vida en tales condiciones.

Hasta ahora, hay cuatro personas detenidas, entre ellas el chofer de la unidad quien a modo de tratar de evitar ser detenido, se hizo pasar por sobreviviente; no obstante, al descubrir que viajaba bajo los efectos de las drogas, se determinó que no era uno de los indocumentados que pretendía llegar a territorio estadounidense, sino que era la misma persona que las cámaras de seguridad captaron en cada uno de los retenes donde no se detecto nada anormal.

Fuente: Tribuna