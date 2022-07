Concurso de beber causa la muerte de un hombre; terminó con la botella en 2 minutos

Comparta este artículo

Johannesburgo, Sudáfrica.- A través de las redes sociales se ha hecho viral un concurso sucedido en Sudáfrica en donde una licorería con sede en Mashamba, al occidente de Sudáfrica, reunió a varias personas a quienes se les lanzó el reto de terminar una botella de licor en el menor tiempo posible, algo por lo que el vencedor recibiría un total de 12 dólares, equivalentes a 250 pesos, aproximadamente; no obstante, los hechos terminaron tragedia pues un hombre perdió la vida.

Medios de comunicación local aseguraron que un hombre, cuya identidad no fue revelada, terminó con una botella de Jagermeister en menos de dos minutos y, una vez que la botella lució vacía, éste se desplomó causando procuración tanto entre los demás concursantes como entre los espectadores y los organizadores del evento, pues no era común que esto sucediera lo que dejó ver que no era la primera vez que se realizaba un evento de este tipo.

"Uno de ellos colapsó inmediatamente después y fue llevado a la clínica local, donde se certificó su muerte", mencionaron las autoridades.

Algunos de los asistentes en dicho concurso captaron el momento exacto en que el hombre se termina la botella antes mencionada pero no se registró el momento del desplome; sin embargo, antes de los hechos se escucha el júbilo de los presentes quienes alentaban a todos los concursantes a ser más rápidos en beber la botella en cuestión. Cabe destacar que hasta ahora, no se sabe cuántas personas buscaban llevarse a casa el premio que era muy bajo para la manera en la que éstos expusieron su salud.

Recientemente en un bar de Sudáfrica perdieron la vida cerca de 22 jóvenes quienes estaban celebrando las vacaciones de invierno; no obstante, se cree que pudieron haber ingerido una bebida adulterada que los llevó a terminar desplomados tanto en la pista de baile como en las mesas del bardal mayoría tenía entre 18 a 20 años y se habla de una menor de 13 años que también se contabilizó entre los occisos.

Al igual que con los alumnos muertos, la Policía de la región abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos; no obstante, no se ha revelado si los organizadores del concurso están en calidad de detenidos o bien, si habrá demandas en su contra, pues el hombre acudió por voluntad a dicho evento y se ha dicho, estaba consciente de las afectaciones que ingerir alcohol de esta manera podría causar.

Fuente: Tribuna