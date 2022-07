¿Intento de fuga? Tras denuncia de la UIF, Peña Nieto pone a la venta lujoso inmueble en España

Comparta este artículo

Madrid, España.- Luego de dejar el cargo como presidente de México, Enrique Peña Nieto abandonó el país y se mudó a España, nación europea que le otorgó una visa dorada, misma que se da a las personas que realizan operaciones millonarias en dicho territorio pues según se reveló, el exmandatario había adquirido un inmueble de 500 mil euros, lo que corresponde a más de 10 millones de pesos mexicanos, al tiempo que medios españoles aseguraron que se trató de la compra de un local comercial de un total de 105 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, una zona considerada de lujo ubicada en la capital española.

Tras revelas ella forma de vida del extitular del Poder Ejecutivo de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que la Fiscalía General de la República (FGR) había abierto una carpeta de investigación den contra del también exgobernador del Estado de México debido a que se habían detectado operaciones de procedencia ilícita a través de un esquema de transacciones que beneficiaron al exesposo de la actriz Angélica Rivera quien se dijo, recibió cerca de 26 millones de pesos, algo por lo que de inmediato el político mexicano miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se pronunció en redes sociales.

Te podría interesar MÉXICO Peña Nieto aparece en Twitter y refuta señalamientos de la UIF sobre su patrimonio

"En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia".

Twitter @EPN

A una semana del pronunciamiento de Peña Nieto, el rotativo El País informó que éste había puesto a la venta el departamento de lujo que posee en Madrid, específicamente en el barrio de Almagro y por el cual pide un total de 650 mil euros, lo que evítale a 652 mil 918 dólares del cual una revista también e circulación en España, compartió fotos del interior el cual demuestra acabados de lujo y a la vez elegantes, similares a los de la denominada Casa Blanca que durante su sexenio, Angelica Rivera aseguró ella adquirió y no su expareja.

Foto: Revista Idealista

La información expuesta por el rotativo español, insiste que una agencia inmobiliaria lanzó de manera oficial la oferta por este piso en Madrid a solo unas horas que la UIF revelara la investigación en contra del político mexicano, algo por lo que se describió a este inmueble d ella siguiente manera: "Es una vivienda impresionante, lista para entrar a vivir con muebles, electrodomésticos, todo incluido en el precio. Está en una zona con mucho encanto para ir de compras. Destaca la proximidad con el eje de Fuencarral y el Barrio de Salamanca".

Foto: Revista Idealista

En más detalles, se explica que el departamento de lujo del miembro de la bancada del PRI cuenta con un baño suite, vestidor, un gran salón, cocina abierta, terraza, dos baños y anteriormente era un local comercial del cual se obtuvieron las escrituras el pasado el 18 de septiembre de 2020. Cabe destacar que se informó que el inmueble no se adquirió a través de una hipoteca sino que se pagó en una sola transacción por un total de 500 mil euros, compra que llevó a que el Gobierno de España le otorgara el visado dorado a Peña Nieto y que, luego de haber sido modificado, se convirtió en este inmueble de lujo.

"La casa estuvo en obras hace más de un año. Son los de la embajada mexicana, vienen muy poco", declaró a El País uno de los trabajadores de la obra.

Foto: Revista Idealista

La casa, que actualmente está en venta, no es la residencia oficial de Peña Nieto en España, sino que se sabe, desde que se mudó al dicho país europeo, se instaló, en compañía de su actual pareja, la modelo Tania Ruíz, en la región de Valdelagua, situada en el municipio de San Agustín de Guadalix, una región considerada exclusiva y con poco más de 10 mil habitantes, lo que le ha permitido no llamar tanto la atención aunque con las recientes investigaciones en su contra y la manera en que ha adecuado el espacio que recientemente compró, se demostró cuál es la forma de vida del exmandatario. Hasta ahora, el político no se ha pronunciado respecto a la venta de este inmueble y las razones por las cuales busca un comprador con recursos necesarios para adquirirlo en medio de una investigación al respecto.

Foto: Revista Idealista

Fuente: Tribuna, El País