VIDEO: Así fue el asesinato del hijo del expresidente de Honduras; lo ultimaron a balazos

Tegucigalpa, Honduras.- Said Lobo Bonilla, joven de 19 años, quien fuera hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo (2010-2014), murió la madrugada de este jueves, luego de que fuera agredido a balazos al salir de una discoteca ubicada en Tegucigalpa, al noreste de la capital de Honduras. Junto con él, también fueron asesinadas otras tres personas que ya fueron identificadas ante las autoridades del país.

El hijo del expresidente de Honduras fue ultimado a balazos este jueves. Foto: Twitter

Un video captado por cámaras de seguridad revela que, la madrugada de este jueves 14 de julio del 2022, alrededor de las 02:00 horas, tiempo local, un comando armado interceptó dos camionetas en las que viajaban el hijo del expresidente de Honduras y tres acompañantes más, todos masculinos. Los automotores estaban estacionados a las afueras del estacionamiento del edificio Torre Morazán, a orillas de un bulevar de la capital hondureña.

En cuestión de segundos comienza la agresión contra las víctimas. El exmandatario hondureño, Porfirio Lobo, confirmó que entre las víctimas de este ataque, el cual según los primeros trabajos periciales estuvo "perfectamente planead", era su hijo, Said Lobo Bonilla, de 19 años. Asimismo, se mencionó que otro de los occisos es el chofer del joven, quien no fue identificado por el exgobernante. Hasta el momento, no hay detenidos por este crimen,

De acuerdo con medios locales, en este violento hecho también murieron Luis Zelaya, de 23 años; Salomón Velásquez y Norlan Enrique Rodríguez. Se detalló que Zelaya era pariente del exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, quien se��aló a la prensa en el sitio del atentado que los jóvenes “fueron bajados de los vehículos y los mataron”, con múltiples balazos en la cabeza. Posteriormente, los cuerpos fueron levantados para la realización de las diligencias correspondientes.

