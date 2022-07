De no creer: Detenida en cárcel de Nueva Jersey embaraza a dos compañeras; es mujer transgénero

Comparta este artículo

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Un reporte emitido recientemente por la Policía de Nueva Jersey informó que una mujer transgénero identificada como Demi Minor, de 27 años de edad, la cual estaba detenida en el Centro Correccional para Mujeres Edna Mahan tenía que ser movida de área con urgencia debido a que durante su estancia en dicho lugar, embarazó a dos mujeres que también estaban presas.

De acuerdo con los primeros reportes, la antes mencionada ya se encuentra en el Centro Correccional Juvenil de Garden State, localizado en el condado de Burlington, donde se ubicó un área especial para evitar la repetición de los hechos pues aún deberá estar varios años más en la cárcel debido a que fue sentenciada a 30 años de prisión luego de ser encontrada culpa le del delito de homicidio involuntario, por lo que se reveló que en el lugar en donde actualmente continuará con su pena, ella es la única mujer en el área y por lo cual, también se le proporcionará seguridad para evitar afectar su integridad por parte de otros detenidos.

En ese sentido, la mujer quien cumple su condena, lamentó que sea ella la única mujer en el penal por lo que aseguró que las autoridades violentaron sus derechos, algo por lo que incluso se hizo hincapié en que recibe seguridad extra pues se ha informado, intentó suicidarse al interior de su celda debido a que ya ha sido agredida por otros reos. "Mientras vivía aquí en GYSC, me encontré) bajo el ataque de jóvenes reclusos que son inmaduros y simplemente ignorantes de una persona como yo", destacó la detenida.

Demi Minor lamentó que tuviera que ser llevada a otro penal donde hay hombres. Foto: The New York Post

Además de los ataques físicos, Minor reveló que ha sido atacada verbalmente la ser considerada un 'él', algo que insisto, no le sucedía en el pasado o incluso durante su estadía en el centro penitenciario del que fue trasladada al confirmarse que dos de las reclusas esperaban un hijo suyo. "Esto no me había sucedido en años en que me referían principalmente como un hombre", apuntó.

En cuanto a los embarazos de sus compañeras se informó que las relaciones fueron condensadas, por lo que tampoco se ha pedido que sea acusada por abuso sexual; no obstante, se desconoce el sentir de las futuras madres pues desde hace semanas, se derogó el derecho al aborto, lo que orilla a cada entidad a determinar si la práctica es legal o no y, en el caso de las presas, no podrán viajar al extranjero para llevar a cabo esta práctica como sucede con otras mujeres en sus mismas condiciones.

Fuente: Tribuna