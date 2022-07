Tragedia en Medio Oriente: Mueren 20 personas tras volcarse una embarcación que se dirigía a una boda

Comparta este artículo

Islamabad, Pakistán.- Lo que debería ser un momento de celebración se tornó en tragedia, pues una embarcación que se dirigía a una boda se volcó mientras estaba a flote, motivo por el que se registró un total de 20 personas sin vida, al tiempo que se han contabilizado 30 desaparecidos, razón por la cual las autoridades han señalado que el número podría aumentar en las siguientes horas.

De acuerdo con los primeros reportes, la embarcación con más de 100 personal a bordo, navegaba por un río al centro de Pakistán y se dirigía a una boda que tendría lugar este lunes en el distrito de Sadiqabad; sin embargo, se cree que por el hecho de haber viajado con exceso de pasajeros, esta volcó dejando un elevado número de víctimas mortales, la mayoría mujeres de quienes se dio, no sabían nadar.

La mayoría de las personas muertas eran mujeres. Foto: Twitter @AztecaNoticiaGT

En ese sentido, se reveló que de inmediato se requirió el apoyo de los cuerpos de emergencia quienes además pidieron la presencia de buzos, los cuales consiguieron poner en otra embarcación a un total de 90 personas, la mayoría mujeres y niños que acudirían a dicha fiesta; sin embargo, se informó que aún había más personas desaparecidas, algo por lo que no se ha revelado una cifra oficial de muertos.

"Hasta ahora hemos recuperado 20 cadáveres”, mencionó la Policía de Sadiqabad.

Al superar la cifra de 100 tripulantes, las autoridades revelaron que no se tiene con certeza el número de pasajeros que viajaban en una pequeña embarcación; sin embargo, los datos se dan con base a los relatos de los familiares y de algunos de los supervivientes de este accidente que opacó la fiesta e incluso, fue motivo para que se pidiera evitar sobrepasar el cupo en cada una de las embarcaciones con el fin de la no repetición de los hechos.

No se conoce una cifra oficial de muertos. Foto: Twitter @MilenioMty

El reporte oficial señaló que en total se requirió la ayuda de 35 buzos quienes no han podido dar con más personas reportadas como desaparecidas, por lo que no se detendrán las operaciones de búsqueda y rescate hasta que se de un aviso oficial, pues aún será necesario entrevistar a los familiares para así descartar que las personas desaparecidas hayan estado a bordo o no de la embarcación en cuestión.

Fuente: Tribuna