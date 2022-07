Ya hay fecha: Autoridades estadounidenses revelan que juicio de Elon Musk y Twitter será en octubre

Comparta este artículo

Delaware, Estados Unidos.- La mañana de este martes 19 de julio, se llevó a cabo la audiencia preliminar en torno a la demanda que Twitter le puso al empresario Elon Musk quien, luego de haber manifestado interés en adquirir la red social, se retractó incumpliendo en el contrato que ya se había estipulado y donde se fijó la entrega de un total de 44 mil millones de dólares con la finalidad de convertirse en el nuevo dueño.

Cabe destacar que la semana anterior, el CEO de empresas como Tesla o binformó que ya no compraría Twitter debido a que argumentó, la empresa no le entregó la información necesaria en torno a cuántas cuentas falsas había o bots, mismos que buscó erradicar una vez que fuera el dueño oficial de la plataforma; no obstante, Twitter también lo acusó de haber expuesto información confidencial, reforzando así la idea de Musk de ya no comprar esta red.

Tras audiencia preliminar, Elon Musk deberá ir a juicio por cancelar compra de Twitter. Foto: Sin Embargo

Luego de haberse interpuesto una demanda oficial donde Twitetr exigía el pago de los 44 mil millones de dólares, una jueza insistió en que el juicio contra el empresario sudafricano, quien actualmente se encuentra de vacaciones en Grecia, no podía esperar más y será el próximo mes de octubre cuando el juicio mediático de inicio, fijando además una duración de cinco días donde se determinará quién será beneficiado por esta demanda.

Las autoridades que estarán a cargo de evaluar la situación son especializados en derecho empresarial y, con base al desahogo de pruebas, se analizará si el hecho de haberse retractado de finiquitar la transacción es válida por parte de Musk o de lo contrario, deberá pagar la cifra antes mencionada de la que el considerado hombre más rico del mundo dijo en su momento contaba solo con 21 mil millones de dólares, por lo que el resto lo conseguiría con la ayuda de inversionistas, fideicomisos y hasta la venta de acciones de su empresa Tesla.

El juicio será en octubre y durará 5 días. Foto: Forbes

Pese a los conflictos que envuelven a Twiter, las acciones de esta no han bajado en la bolsa, en especial cuando Elon Musk manifestó que en caso de ser el dueño de la red social, habría desde despidos hasta el cobro a algunos usuarios por hacer uso de la misma, declaraciones que causaron controversia pues no solo se perderían presos laborales sino que además podría dejar de ser una plataforma rentable.

Fuente: Tribuna