Padres de una víctima del tiroteo de Uvalde enfrentan a la madre de Salvador Ramos: "No es inocente"

Texas, Estados Unidos.- Momentos de gran tensión se vivieron durante la noche del pasado martes, 19 de julio, cuando los familiares de una de las víctimas del trágico tiroteo en Uvalde, Texas, se enfrentaran contra la madre de Salvador Ramos, el joven que arribó a la escuela primaria Robb, aquel día del 24 de mayo, para quitarle la vida a 19 menores de cuarto año y a dos maestras que se encontraban en una de las aulas.

Sí bien, tras los primeros días del ataque, la madre de Ramos, identificada como Adriana Martínez, salió ante las cámaras para pedir perdón por los actos cometidos por su hijo e incluso se supo que estuvo asistiendo a la iglesia luego de los hechos y declaró que fue recibida con respeto por la comunidad, lo cierto es que parece ser que la tregua en contra de la mujer concluyó, ya que la noche de ayer, tuvo un enfrentamiento con los familiares de una de las víctimas.

Adriana intenta escapar de la familia Garza

De acuerdo con información de Telemundo, Adriana Martínez se cruzó con la familia de Amerie Jo Garza, una de las menores que, lamentablemente, falleció en el tiroteo de Ramos. Según algunas descripciones, los afectados habrían comenzado a agredir verbalmente a la madre de Salvador, hecho que provocó la furia de la mujer quien, entre gritos les respondió: "No tienen derecho a juzgar a mi hijo".

No tienes derecho... ¡No, no lo haces! No, no lo haces. Qué Dios los perdone a todos (...) Eres la última persona que puede juzgarme (...) ¡Sé que mi hijo es un cobarde! ¿No crees que no lo sé? ¡Lo sé! ¿No crees que llevo todo eso conmigo? No creas que no lo sé" declaró Martínez

Mientras ella encaraba a la familia Garza, la abuela de Amerie, Dana Mendiola, juzgó a Adriana, afirmando que ella era tan culpable de lo ocurrido por el tiroteo como su hijo, ya que, ella había criado a Salvador: "Ella no es inocente. Ella lo crió así. Ella sabía cómo era él. Ella sabía que él tenía armas. Ella no es inocente. ¿Por qué no llamaste al 911?", la cuestionó la mujer, estas palabras provocaron el aparente quiebre de Adriana, quien se limitó a contestar: "No lo sabía".



Fotografía de Dana Mendiola, abuela de Amerie

Finalmente, arribaron las autoridades quienes metieron a Adriana a una patrulla, esto aparentemente fue a petición de la misma madre de Salvador Ramos, la policía también le pidió a los familiares de Amerie que no se volvieran a acercar a Martínez, pero de acuerdo con algunas palabras de la mujer, parece ser que este no es el primer enfrentamiento que ha tenido con los padres de los afectados, asegurando que ya estaba "cansada" de tener que pelear contra ellos.

Fotografía de Adriana Martínez

