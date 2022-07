Trágico final: Charlise trató de calmar a su hermana pero por error, la mató con una almohada

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Un fatal accidente ha sacudido a la opinión pública y es que recientemente la policía de Florida reveló el reporte oficial relacionado al asesinato de una menor de edad quien fue privada de la vida, por error, a manos de su hermana, una joven de 16 años que no midió las consecuencias de sus actos, por lo que ahora enfrenta cargos por homicidio involuntario.

Primeros reportes señalaron que los uniformados recibieron el pasado viernes 15 de julio reporte de una niña de tres años que ya no respiraba, por lo que de inmediato acudieron a un hotel ubicado en el condado de Altamonte Springs, de Florida donde paramédicos confirmaron que la menor de edad ya no contaba con signos vitales, situación que fue motivo para abrir una carpeta de investigación a modo de esclarecer los hechos.

Días después de este fatal hecho, se informó que la menor de edad había muerto por asfixia, pues su hermana, una joven de 16 años identificada como Charlise Bell, notó que ésta lloraba y, con la intención de evitar irrumpir a su madre, quien estaba trabajando, intentó tranquilizarla usando una almohada. Tras colocársela en el rostro, la hermana mayor abandonó la habitación y, al regresar a ver si esto había funcionado, su hermana ya no respiraba.

"La investigación preliminar reveló que la hermana había colocado una almohada sobre su hermana para calmarla. Cuando regresó a la habitación, no respondía", informó la Policía de Florida.

Al cuestionar a la madre por el hecho, esta refirió que había tenido que acudir a un hotel para trabajar y al no tener un sitio para dejar a sus hijas a salvo, las llevó consigo, de ahí que se instalaran en una habitación cercana a donde la mujer se encontraba. Del mismo modo, se informó que una de las responsabilidades de la hermana más grande era la de cuidar a su hermanita; por lo que la mujer no sintió la necesidad de prestar más atención ya que confiaba en que todo saliera como en ocasiones similares.

Paramédicos descubrieron que la mujer sostenía el cuerpo de su hija muerta mientras no dejaba de llorar y, aunque fue llevada a un hospital para tratar de reanimarla, fue declarada sin vida. En cuando a Charlise, no se informó si fue puesta bajo arresto o bien, llevará el proceso penal en su contra en libertad, por lo que se espera que con el avance de las investigaciones, las autoridades brinden más detalles sobre este hecho.

