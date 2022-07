Twitter acusa a Elon Musk de hacer caer sus ingresos; él se preocupa por sus fotos en Grecia

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Luego de conocerse que Elon Musk ya no compraría Twitter e incluso la empresa habría demandado al dueño de Testa o Space X dando pie a la preparación de un juicio a suceder en octubre, ahora la empresa ha asegurado que los ingresos que la red social genera cayeron luego de la incertidumbre que hay sobre este asunto, por lo que durante el segundo trimestre del año esta plataforma creció solo en mil 180 millones de dólares, lo que para ellos representa un dos por ciento.

En ese sentido, este viernes 22 de julio la empresa también señaló que sus acciones han registrado una caía del tres por ciento en la Bolsa de Valores, todo también aunado a la problemática que hay con el denominado hombre más rico del mundo a quien se le ha exigido parar los 44 mil millones de dólares que ofreció por la empresa, de ahí que la situación deba ser analizada por jueces.

Pese a todo ello, a Musk parece no importarle lo que este juicio mediático pueda tener, ya que al momento de la audiencia inicial, se reveló que él no participaría ni siquiera por la vía remota, pues se encuentra de vacaciones en Grecia, lugar donde fue fotografiado a bordo de un yate de lujo; imágenes que dicho sea de paso, han generado controversia pues no solo su piel muestra la poca exposición al sol que tiene, sino que su figura fue severamente criticada por los internautas.

Foto: The New York Post

Dichas fotografías fueron tomadas en Mykonos y ya han inspirado varios memes, por lo que en lugar de preocuparse por la demanda que Twitter ha puesto en su contra, Elon Musk se ha enfocado en responder que esa exposición de su vida privada ha sido un excelente detonador para que acuda al gimnasio, por lo que incluso hizo caso omiso a las burlas que su aspecto ha generado desde su divulgación.

"Para ser sincero, es una buena motivación para hacer ejercicio, comer más sano y tal vez quitarme la camisa más de una vez al año, jaja", escribió en Twitter.

Foto: captura de pantalla

La manera en la que Elon Musk ha tomado el asunto mediático sobre la compra de Twitter ha sido motivo para que la empresa insista en culparlo por todas las caídas que ha registrado; sin embargo, para el empresario de origen sudafricano esto no es relevante ya que incluso, sigue usando la misma plataforma ahora para replicar los memes que hay sobre su aspecto físico. "Mis pantorrillas son más grandes", dijo sobre una imagen.

Foto: captura de pantalla

