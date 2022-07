Insólito: Niña de 2 años cae desde el sexto piso de un edificio; así la atrapó un transeúnte

Pekín, China.- Mediante las redes sociales se ha viralizado el momento exacto en que un hombre identificado como Shen Dong, de 31 años de edad, evitó que un accidente terminara en desgracia, pues mientras él se encontraba en las calles de la provincia de Tongxiang, notó que una menor de dos años de edad estaba a punto de caer al vacío, pues se asomó de más desde la ventaba del sexto piso de un edificio, por lo que de inmediato intentó hacer algo para salvarla y evitar que el desenlace fuera fatal.

Según lo han informado las autoridades de Zhejiang, ciudad a la que pertenece al provincia de Tongxiang, este hecho tuvo lugar el pasado 19 de julio pero hasta ahora se ha decidido a revelar las imágenes con el fin de evitar que un accidente similar ocurra, pues aunque la caída se muestra muy alarmante, la menor de edad sufrió lesiones en los pulmones y piernas que, pese a cualquier pronóstico, la mantienen estable.

Según se muestra en el clip, la menor cae primero sobre el techo metálico de un local comercial ubicado en la planta baja del edificio, momento en que el joven calcula el sitio en que ésta cae y, luego de colocarse con firmeza, consigue atraparla para así evitar que pegue directamente sobre el pavimento, lo cual pudo haberle generado golpes más severos que incluso, pudieron detonar un deceso fatal.

"Para ser honesto, no puedo recordar los detalles. No recuerdo si me duelen los brazos o algo. Fue solo un instinto acercarme a ella. Tuve suerte de llegar a tiempo. De lo contrario, me sentiría absolutamente horrible", declaró a medios locales el joven.