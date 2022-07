Sujeto allana la casa de una mujer, la amaga con un cuchillo y abusa de ella; ya está en prisión

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- Durante los primeros días de este mes de julio, se registró un caso de allanamiento y abuso en el departamento de una joven, de 20 años. Recientemente, las autoridades localizaron al perpetrador, quien sí bien reconoció los hechos, describió cómo comenzó a seguir a la víctima hasta su casa y afirmó que ingresó por la fuerza, desestimó la acusación de la agraviada porque ella "estaba borracha".

Los hechos ocurrieron en el distrito de Nerima, en Tokio, Japón, durante la noche del pasado jueves, 7 de julio. De acuerdo con las declaraciones del imputado, éste habría visto a la víctima desde varias calles atrás, por lo que comenzó a seguirla hasta su edificio departamental, una vez en el lugar, alcanzó a ingresar al inmueble antes de que ella cerrará la puerta; luego la siguió hasta que ella llegó a su departamento; antes de que la afectada terminará de entrar a su domicilio, el agresor alcanzó a atrancar la puerta.

Arrestan a un hombre por allanar la casa una joven y abusar de ella

Una vez dentro del departamento, el agresor amagó a la víctima con un cuchillo y después abusó de ella durante un tiempo indeterminado, para escapar una vez que finalizara el acto. Derivado de estos hechos, la víctima acudió ante las autoridades y realizó una denuncia. La policía realizó una investigación durante algunas semanas y, tras analizar las cámaras de seguridad que se localizaban a fuera del complejo de apartamentos lograron identificar y arrestar al imputado.

El acusado fue ubicado como Yusuke Nitta, de 39 años, se trataba de un empleado de una empresa, como se mencionó anteriormente, la policía lo sometió a interrogatorio, sí bien éste reconoció y describió cada uno de los pasos que realizó aquella noche, desestimó la acusación de la joven argumentando que, ya que, ella se encontraba en estado etílico, éste no la habría obligado a hacer nada que ella no quisiera, esto pese a que ya había reconocido que la amenazó con un cuchillo para someterla. Cabe señalar que las autoridades aún no revelan cuál será el destino penal de este sujeto.

