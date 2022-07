(VIDEO) Autoridades de Japón emiten alerta máxima por erupción del volcán Sakurajima

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- A través de las rede sociales, la Agencia Meteorológica de Japón informó que hay alerta máxima debido a que este domingo 24 de julio entró en erupción el volcán Sakurajima, el cual está localizado al oeste de dicha nación, específicamente en la prefectura de Kagoshima, por lo cual se pidió evacuar a las personas con mayor factor de riesgo ante este fenómeno natural.

Cabe destacar que el volcán Sakurajima es considerado uno de los más activos del país, por lo cual se cuentan con protocolos de emergencia a fin de evitar que se registren pérdidas humanas; no obstante, al tratarse de un fenómeno no predecible, es necesario actuar con rapidez. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado sobre la presencia de personas afectadas o incluso pérdidas humanas.

Pese a que no se cuenta con registros que lamentar, se informó que las autoridades determinaron declarar alerta nivel 5 pues se ha registrado la expulsión de rocas volcánicas cuya distancia son de más de un metro, material que sí podría generar afectaciones y por lo que se ha pedido a los ciudadanos hacer caso a los cuerpos de emergencia, al tiempo que los que sean ajenos a la situación, no tendrían nada a qué acercarse, pues con ello solo estarían arriesgando su integridad.

Hasta ahora se ha informado que hay dos aldeas cercanas al volcán en cuestión, mimos donde se estima haya un total de 120 habitantes, personas que fueron evacuadas a la brevedad y de las que se realiza un censo para descartar pérdidas. En redes sociales se han viralizado videos del momento exacto en que el coloso entra en erupción, mismas que fueron difundidas por la cadena de noticias NHK News y las cuales determina la gravedad de la situación.

"Se produjo una erupción alrededor de las 20:05 horas del día 24. Después de emitir una advertencia de evacuación a Sakurajima, la Agencia Meteorológica de Japón elevó el nivel de alerta de evacuación al nivel 5 más alto de evacuación", destacó la cadena de televisión.

Fue en 1914 cuando la región donde se encuentra este volcán pasó de ser una isla a una península, pues debido a su intensa actividad pues se dabe, esta no es la primera vez que entra en erupción, de ahí que las condiciones geográficas cambiaron drásticamente. Una vez que el material incandescente deje de ser expulsado, se evaluará cuál fue el resultado de este fenómeno.

